Планы модернизации Брянского автомобильного завода

Как сообщил брянский веб-ресурс "Город32", Брянский автомобильный завод собираются модернизировать во всех направлениях, начиная от внедрения нового оборудования до создания нормальных условий труда сотрудникам. Об этом стало известно 14 марта 2019 года во время рабочей встречи губернатора Брянской области Александра Богомаза с исполнительным директором АО "Брянский автомобильный завод" Алексеем Сдобновым.

В цеху АО "Брянский автомобильный завод", Брянск, 14.03.2019 (с) АО "Брянский автомобильный завод"

По словам Сдобнова, сейчас на предприятии есть планы по привлечению инвестиций порядка 10 млрд рублей.

Заместитель гендиректора завода Дмитрий Олейник заверил, что вкладываться будут не только в оборудование, но и в создание нормальных условий труда.

"Эти направления являются приоритетными. И третье, большое направление - разработка новой продукции, как военного назначения, так и гражданского. Для этого будем развивать собственное конструкторское бюро", - заявил Дмитрий Олейник.

На сегодняшний день на заводе работают около 1680 человек, после модернизации будет порядка 3 тысяч.

По словам губернатора Богомаза, если подпишут инвестиционное соглашение и вложат в завод средства, область даст предприятию освобождение от налога на прибыль, на имущество и землю на 9 лет.

Известно, что с помощью АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" завод осуществляет модернизацию производства. В 2017 году в улучшение работы инвестировали 140 млн рублей, в 2018 году - 283 млн, на 2019-й - запланировали 303 млн рублей. Благодаря поддержке концерна завод реализует проект "Развитие ключевых производственных мощностей" с объемом инвестиций 569,6 млн рублей.

В свою очередь, в пресс-релизе самого АО "Брянский автомобильный завод" от 14 марта 2019 года говорится:

Руководство Брянского автомобильного завода приняло участие в совместном заседании Брянского отделения Союза машиностроителей России, региональных Советов директоров машиностроения и ОПК. Заседание под руководством заместителя губернатора Брянской области Александра Жигунова, состоявшееся на площадке БАЗа, было посвящено итогам работы региональных предприятий оборонно-промышленного комплекса и машиностроения за 2018 год, а также перспективам развития отрасли.

Брянский автомобильный завод, который с 2015 года входит в состав одной из крупнейших компаний российского ОПК АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", не случайно был выбран местом для проведения мероприятия. Продукция предприятия - специальные колесные шасси и тягачи (СКШТ) высокой проходимости и грузоподъёмности разработки и производства БАЗа - на сегодняшний день является основной платформой для военной техники, поставляемой Концерном в рамках государственного оборонного заказа. В настоящее время Брянский автозавод производит 100% СКШТ в общероссийском объеме продукции данного класса.

"Сейчас на заводе продолжаются мероприятия по модернизации производства за счет средств Концерна. Помимо серийного выпуска высокопроходимых СКШТ БАЗ обеспечивает сервисное обслуживание продукции, поставку запасных частей, осуществляет обучение и повышение квалификации собственных сотрудников и специалистов сторонних организаций, в том числе и эксплуатирующих СКШТ, в собственном учебном центре, открытом в 2018 году, - отметил директор по производству Брянского автомобильного завода Эдуард Аксиньин. - На предприятии трудятся более 1600 человек. Завод активно развивает свои гражданские направления деятельности, инвестиционные и социальные программы, уделяя особое внимание безопасности производства".

В ходе заседания заместитель губернатора Александр Жигунов отметил, что региональный ОПК за предыдущий год выпустил продукции на сумму 15,4 миллиардов рублей, а машиностроители на сумму 54 миллиарда рублей. Также он рассказал о социально-экономическом развитии Брянской области за 2018 год и отметил динамику налоговых доходов, которые Брянск направляет в бюджеты всех уровней. Причем, отдельно подчеркнул, что ключевую роль в формировании налоговых доходов сегодня играет именно брянская промышленность.

Брянский автомобильный завод (в составе Концерна ВКО "Алмаз - Антей" с 2015 года) - производитель специальных колёсных шасси и тягачей (СКШТ) высокой проходимости грузоподъёмностью от 14 до 40 т. Является одним из ведущих в своей отрасли предприятием, способным обеспечить полный жизненный цикл выпускаемых СКШТ (разработка, испытания, производство, техническое обслуживание и ремонт).

В рамках программы диверсификации производство на заводе организовано по технологии двойного назначения: унифицированные узлы и агрегаты применяются в технике, как для обеспечения обороноспособности государства, так и экономического комплекса страны - в нефтегазовом секторе, в строительстве, для сложных транспортных операций, для пожарной, спасательной, аэродромной техники и другого.