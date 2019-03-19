ВВС Индонезии готовятся к получению истребителей Су-35

Как сообщает индонезийский веб-ресурс SINDOnews.com , ВВС Индонезии начали практическую подготовку к получению истребителей Су-35, заказанных в России в количестве 11 единиц по контракту, заключенному 14 февраля 2018 года. К перевооружению на Су-35 готовится 14-я авиационная эскадрилья (Skadron Udara 14) ВВС Индонезии, дислоцированная на авиабазе Ишваюди (Iswahyudi) близ Мадиуна (Восточная Ява) и до последнего времени оснащенная старыми американскими легкими истребителями Northrop F-5E/F Tiger II - последние были официально сняты с вооружения эскадрильи в октябре 2018 года (эксплуатировались с 1980 года).

Один из американских истребителей Northrop F-5E Tiger II (индонезийский бортовой номер TS-0509, серийный номер IE.1009, номер ВВС США 78-00826), состоявших на вооружении 14-й авиационной эскадрильи ВВС Индонезии с 1980 по 2018 годы, установленный 06.02.2019 в качестве памятника у ворот авиабазы Ишваюди (Восточная Ява). В настоящее время 14-я эскадрилья ВВС Индонезии в Ишваюди готовится к получению российских истребителей Су-35 (с) hap / reportasenews.com

18 марта в Ишваюди должно быть начато строительство нового комплекса сооружений 14-й эскадрильи с целью обеспечения базирования и эксплуатации истребителей Су-35. Для 14-й эскадрильи будет сооружен новый административный комплекс, ангары для размещения истребителей Су-35, соответствующие вспомогательные объекты, хранилища, а также новые стоянки и рулежная дорожка. Завершение строительства предполагается в 2020 году.

Со стороны bmpd напомним, что, согласно сделанным вскоре после подписания контракта 2018 года заявлениям начальника центра по связям с общественностью министерства обороны Индонезии Тоток Сугихарто, контракт должен был вступить в действие в августе 2018 года, и первые два истребителя Су-35 должны быть доставлены в Индонезию в августе 2019 года. Следующие шесть единиц должны быть доставлены к февралю 2020 года, и последние три машины должны быть поставлены в июле 2020 года. ВВС Индонезии планировали продемонстрировать первые два полученных истребителя Су-35 на военном параде в честь 74-летия вооруженных сил Индонезии, намеченном на 5 октября 2019 года.

Однако до последнего времени начало реализации контракта затягивалось - главным образом ввиду того, что правительственные ведомства Индонезии не могли согласовать между собой номеклатуру товаров для встречных поставок российской стороне (по условиям контракта, Индонезия покрывает встречными поставками своих товаров 50% из общей стоимости контракта в 1,14 млрд долл), ввиду чего до января 2019 года Индонезия так и не осуществила необходимых авансовых платежей. 23 января министр обороны Индонезии Рямизард Рякуду, выступая на слушаниях в I комиссии (оборона, внешняя политика и информация) Совета народных представителей парламента Индонезии, заявил, что реализация контракта на поставку Индонезии истребителей Су-35, видимо, не сможет быть осуществлена в 2019 году.

14-я эскадрилья ВВС Индонезии была сформирована в Ишваюди в 1962 году и первоначчально была оснащена советскими истребителями МиГ-21ф-13. В 1973 году эскадрилья была перевооружена полученными из наличия ВВС Австралии истребителями F-86 Sabre (CA-27) (редкий пример регресса в матчасти), а в 1980 году - новыми американскими истребителями F-5E/F Tiger II (всего 16 машин). Полеты на F-5E/F Tiger II в 14-й эскадрилье были прекращены в конце 2015 года ввиду истечения их ресурса.

Стоит отметить, что на авиабазе Ишваюди, помимо 14-й эскадрильи, баируются также 3-я эскадрилья ВВС Индонезии, оснащенная американскими истребителями Lockheed Martin F-16, и 15-я эскадрилья, оснащенная южнокорейскими учебно-боевыми самолетами KAI T-50I. Таким образом, когда (и если) 14-я эскадрилья получит Су-35, то будет создан курьезный прецедент совместного их базирования на одном аэродроме с F-16.