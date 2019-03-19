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19.03.2019
Известия.ru

ВКС России получили более 1 тыс. самолетов и вертолетов с 2012 года

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов с 2012 года. Об этом в интервью газете "Красная звезда" сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

По его словам, уровень исправности авиатехники в войсках повысился более чем в два раза за последние шесть лет. Также Дронов рассказал, что перевооружены были четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи.

В 2019 году Воздушно-космические силы обеспечены основными образцами вооружения, а также военной и специальной техники на 100%. Укомплектованность воинских частей летчиками превышает показатель в 90%, а для современных образцов в частях более 74%.

11 марта министр обороны России Сергей Шойгу на заседании комитета Государственной думы по обороне рассказал, что оснащенность Российской армии современными вооружениями за последние шесть лет возросла в 3,8 раза до 61,5%.

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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