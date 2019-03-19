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19.03.2019
РИА Новости

Минобороны: у линии "Браво" созданы все условия для работы миссии ООН

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Российская военная полиция на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. Архивное фото
Российская военная полиция на границе с занятыми Израилем Голанскими высотами. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Sergei Grits

ПРОВИНЦИЯ ЭЛЬ-КУНЕЙТРА (Сирия), 18 мар – РИА Новости. На сирийской стороне зоны разграничения Сирии и Израиля в районе Голанских высот – у линии "Браво" - созданы все условия для возвращения миссии ООН к полноценной работе, заявил журналистам начальник главного управления военной полиции Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Ивановский.

Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появилась миротворческие посты ООН.

После вторжения террористов в 2013 году ООН свернула свою миссию в этом районе. В 2018 году армия Сирии установила контроль над граничащей с Израилем провинцией Эль-Кунейтра, после чего российская военная полиция выставила наблюдательные посты вдоль линии "Браво" - сирийской части границы. В том же году миротворцы ООН начали возобновлять патрулирование демилитаризованной зоны.

"Сейчас мы находимся в районе Голанских высот на линии "Браво", восточная сирийская сторона, где с конца прошлого года выставлено шесть наблюдательных постов, которые обеспечивают мониторинг обстановки демилитаризованной зоны, а также контроль за прекращением огня между Сирией и Израилем. Сегодня мы прибыли на первый пост, здесь, соответственно, в течение трех месяцев в инженерном отношении полностью оборудован этот пост", - сказал Ивановский.

"Мы на сегодняшний день создали все условия, чтобы силы ООН по наблюдению и разъединению сторон (СООННР – ред.) смогли бы уже выставить свои посты и приступить полноценно по линии "Браво" выполнять те задачи, которые они выполняли до 2013 года", - отметил он.

По его словам, в районе линии "Браво" российские и сирийские военные проводят совместные занятия и учения. "У нас единый план, внутренний периметр, охраняемый и обеспечиваемый. Внешний, соответственно, охраняется сирийскими правительственными войсками и силами безопасности", - пояснил генерал.

Права на данный материал принадлежат РИА Новости
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