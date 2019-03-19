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19.03.2019
Вестник Мордовии

Украина готовится бомбить Донбасс управляемыми бомбами в 500 кг?

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

ВВС Украины похвастались истребителем МиГ-29 МУ2 с подвешенной с корректируемой авиационной бомбой КАБ-500КР. Фотография такого самолета появилась в Сети.

Ранее сообщалось, что модернизированные "двадцать девятые", прошедшие ремонт и модернизацию во Львове, получили возможность применять высокоточное оружие.

Так, летом минувшего года была обнародована информация о том, что на Украине, якобы, начались испытания корректируемых авиабомб собственной разработки. Образцы вооружения демонстрировались на выставке в Киеве осенью 2018-го.

Правда, серьезные эксперты пока не слишком верят в то, что производителям Незалежной удалось изготовить какое-то ощутимое количество боеприпасов. Скорей всего, они сейчас занимаются восстановлением советских запасов, и, в случае обострения обстановки, возможно эпизодическое применение по каким-то важным стационарным целям.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
КАБ-500
КАБ-500КР
МиГ-29
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