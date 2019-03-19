Египет заключил контракт на закупку истребителей Су-35

Как сообщила газета "Коммерсантъ" в материале Ивана Сафронова и Александры Джорджевич "Су-35 укрепят египетскую силу. Каир осваивается в клубе крупнейших покупателей российского оружия", Россия подписала с Египтом контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35. Вместе с поставляемыми Египту средними истребителями МиГ-29М/М2 они должны в ближайшие годы значительно повысить боевой потенциал парка египетских ВВС, на вооружении которых до сих пор находятся устаревшие советские МиГ-21 и китайские J-7. Сам контракт, оцениваемый в $2 млрд, подтверждает статус Египта как одного из крупнейших покупателей российского оружия.

Поставленные Китаю истребители Су-35 в составе ВВС НОАК (с) eng.chinamil.com.cn

О том, что Египет подписал соглашение на поставку истребителей Су-35, "Ъ" рассказали два топ-менеджера предприятий оборонной промышленности. По их словам, соответствующее соглашение, подразумевающее поставку "свыше двух десятков машин" и средств авиационного поражения к ним на сумму около $2 млрд, вступило в силу в конце 2018 года, а сами поставки могут начаться уже в 2020-2021 годах. Стоимость контракта собеседники "Ъ" раскрывать отказались, но отметили, что контракт "гарантирует загрузку мощностей производителя машины - Комсомольского-на-Амуре авиационного завода - на несколько лет вперед". При этом один из собеседников "Ъ" подчеркнул, что производственные возможности заводской линии позволяют предприятию без проблем изготовить в 2019-2020 годах еще около 20 таких машин для нужд российских воздушно-космических сил. В Федеральной службе по ВТС и "Рособоронэкспорте" (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев "Ъ" по этой теме воздержались.

В последние годы Египет является одним из крупнейших покупателей широкого ассортимента российского вооружения и военной техники. Эта активность напрямую связана с фигурой президента Абдель-Фаттаха ас-Сиси, пришедшего к власти в Египте в ходе государственного переворота в 2013 году.

По словам военных источников, бывший министр обороны ас-Сиси, сменивший во главе государства Мохаммеда Мурси, весьма быстро осознал реальную потребность армии в массовом перевооружении. Уже в 2014 году Москва и Каир заключили пакет оружейных контрактов, подразумевавший поставки различных систем ПВО (зенитных ракетных комплексов "Антей-2500" и "Бук-М2Э"), артиллерии, стрелкового оружия и прочего вооружения на сумму около $3,5 млрд. Подписанный тогда пакет контрактов де-факто стал первым реальным примером возобновления ВТС между Каиром и Москвой с 1972 года, когда страну по требованию президента Египта Анвара Садата покинули советские военные советники. Впоследствии был заключен еще ряд знаковых оружейных контрактов: к таким можно причислить соглашение на поставку 46 истребителей МиГ-29М/М2 (на сумму около $2 млрд) и 46 боевых вертолетов Ка-52 (стоимостью свыше $1 млрд), оба сейчас находятся в стадии реализации.

Отметим, что на фоне столь масштабных закупок в России Египет не стал отказываться от предложений других стран. Так, в феврале 2015 года египетские военные закупили во Франции 24 истребителя Rafale, фрегат типа FREMM и оперативно-тактические крылатые ракеты Scalp-EG на сумму примерно €5 млрд. Позднее, правда, сообщалось о блокировке США продажи Египту данных ракет: La Tribune отмечала, что в Scalp-EG установлены компоненты американского производства, экспорт которых требует выдачи разрешительной лицензии (согласно американскому ограничительному режиму International Traffic in Arms Regulations). Без нее поставка ракет другой стране невозможна. Зато в октябре 2015 года с согласия России египетские военные приобрели у Франции два вертолетоносца типа Mistral, предназначавшиеся для ВМФ РФ, но так и не переданные ему по политическим мотивам (тогдашний президент Франсуа Олланд напрямую увязывал поставку со стабилизацией обстановки на юго-востоке Украины). В июне 2016 года оба корабля - "Гамаль Абдель Насер" и "Анвар Садат" - вошли в состав ВМС Египта. Отметим, что в 2017 году Россия также стала победителем египетского тендера на поставку вертолетов Ка-52К корабельного базирования: после подписания твердого контракта ВМС Египта планируют разместить на двух Mistral несколько вертолетных эскадрилий (в совокупности, это порядка 32 вертолетов Ка-52К).

Примерно тогда же появились первые сообщения относительно готовности Египта приобрести Су-35: местные СМИ (например, газета El Watan) сообщали о том, что Египет купит у России 12 таких машин, поскольку они "превосходят по своим техническим характеристикам и боевым возможностям любые из существующих в настоящее время в мире истребителей", в том числе американские F-35 и F-22. Примерно с того времени стороны с различной степенью интенсивности вели переговоры по теме Су-35, но реальная подвижка произошла уже после задействования данных истребителей во время операции России в Сирии, говорит один из военных собеседников "Ъ": Египту были интересны истребители, способные в перспективе не только заменить физически устаревающие советские МиГ-21 и их китайские производные J-7 (под эту задачу как раз и приобретались МиГ-29М/М2), но и повысить боеготовность основного парка своих ВВС, состоящих из американских F-16 и французских Mirage 2000. Египет относится к тем странам, которые стремятся к закупке разнотипных систем вооружения, отмечает эксперт Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко: "Единственное, что в какой-то степени сдерживает их колоссальные запросы, это ограничение по ресурсам".

Напомним, что до последнего времени было известно о двух твердых контрактах на Су-35: в ноябре 2015 года было подписано соглашение с КНР на поставку 24 истребителей Су-35 (контракт на сумму свыше $2 млрд был выполнен в конце 2018 года, когда заказчику были доставлены последние четыре машины), а в 2018 году 11 Су-35 законтрактовала Индонезия (контракт оценивается в $1,1 млрд, из которых примерно половина приходится на встречные поставки невоенной продукции). При этом к Китаю за эту сделку впервые были применены так называемые вторичные санкции в рамках CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Так, в сентябре 2018 года за запрещенное сотрудничество с Россией ограничительные меры были наложены на департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директора Ли Шанфу. Аналогичными санкциями США угрожали и индонезийским властям, однако министр обороны страны Риамизард Риачуду заявил, что Джакарта не намерена отменять сделку по Су-35, несмотря на антироссийские санкции США и возможные ограничительные меры за сотрудничество с Москвой. Поставка первых Су-35 в Индонезию может начаться уже в конце 2019-начале 2020 года.