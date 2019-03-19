В ВКС России рассказали о масштабном обновлении парка авиатехники

Воздушно-космические силы (ВКС) России с 2012 года получили на вооружение более 1 тыс. новых и модернизированных самолетов и вертолетов, сообщил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

По данным генерала, за последние шесть лет на новые типы авиатехники, включая самолеты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолеты Ка-52, перевооружены четыре авиационных полка и две авиационные эскадрильи. Также модернизируются и поставляются в части Дальней авиации стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, передает ТАСС.

"Получено более 1 тыс. единиц новой и модернизированной авиационной техники", – сказал генерал в интервью изданию "Красная звезда".

Кроме того, он отметил, что за этот же период времени уровень исправности авиатехники в войсках повысился более чем в два раза.

В 2019 году ВКС обеспечены основными образцами вооружения, военной и специальной техники на 100%, доля современных образцов превышает 74%. Укомплектованность воинских частей ВКС летчиками превышает более 90%, подчеркнул генерал.

Напомним, по словам президента ОАК, в этом году Воздушно-космические силы России получат первый серийный истребитель пятого поколения Су-57.

Антон Никитин