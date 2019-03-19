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19.03.2019
РИА Новости

Замглавкома ВКС рассказал о разработке перспективных самолетов и вертолетов

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Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии. Архивное фото
Новейший истребитель пятого поколения Су-57 в Сирии. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России в ближайшее время ожидают поставки самолётов Су-57, ведется разработка перспективных самолётов и вертолётов, заявил заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Сергей Дронов.

"В ближайшем будущем мы ожидаем поставки самолетов пятого поколения Су-57, самолетов Ту-160М2, Ту-22М3М, Ил-76МД-90А, вертолетов Ми-28НМ, Ми-26Т2-В, Ми-38, ряд перспективных самолетов и вертолетов только разрабатывается", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Дронов отметил, что в ВКС на учебно-боевые самолёты Як-130 полностью перевооружены три авиабазы - в Борисоглебске, Армавире и Кущевской (Краснодарский край). В этом году на Як-130 планируется постепенно перевооружить авиабазу в Котельниково (Волгоградская область).

По его словам, за последние шесть лет в ВКС уровень исправности авиационной техники повысился более чем вдвое.

"В результате реализации мероприятий плана оснащения в этом году обеспеченность Воздушно­космических сил основными образцами вооружения, военной и специальной техники поддерживается на уровне 100 процентов, а доля современных образцов превышает 74 процента", - сказал он.

Дронов добавил, что ВКС получили более тысячи единиц новой и модернизированной авиационной техники. На новые типы воздушных судов, такие как самолёты Су-34, Су-35С, Су-30СМ, боевые вертолёты Ка-52, перевооружены четыре авиаполка и две авиаэскадрильи.

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Страны
Россия
Продукция
Ил-476
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Ил-76МД
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Ми-28Н
Ми-38
ПАК ФА
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Ту-22М
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