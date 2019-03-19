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19.03.2019
Lenta.ru

Российский "Посейдон" признан опасным для самой России

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Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ / YouTube

Российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" будет протестирован в "практическом варианте", что небезопасно, полагает военный эксперт Максим Климов. Статью специалиста опубликовало "Военное обозрение".

Эксперт приводит пример с дальноходной бесследной самонаводящаяся торпедой 53-61, небоеспособность которой была обнаружена только спустя десять лет после эксплуатации "практического варианта" флотом. Причиной этого специалист называет "заведомо недостаточную статистику и недостаточную глубину испытаний".

"Однако смотрим статистику ВМС США по боевой подготовке со стрельбами: количество торпедных стрельбы примерно на порядок превышает количество ракетных!" — сравнивает Климов.

Эксперт сомневается в возможности "Посейдона" перемещаться малошумно. "С мощностью [4-4,5 мегаватта], необходимой для движения с указанной скоростью [55 узлов] (и огромной [объемной] энергонапряженностью [более 156 лошадиных сил в кубическом метре]), на "Статусе" просто нет места (и диаметра корпуса) для эффективного применения средств акустической защиты", — пишет специалист.

Климов отмечает, что удар ядерным подводным беспилотником "может быть нанесен уже после того, как противник запросил мира или в иной политически неподходящий момент", тогда как "остановить выпущенную торпеду в этот момент может оказаться невозможно".

Эксперт полагает, что ранее американцы работали над антиторпедой Tripwire, конструктивные особенности которой указывают на ее способность поражать цели вроде "Посейдона". Специалист уверен, что с момента пуска оружия у США будет более суток, чтобы перехватить ядерный подводный беспилотник, в результате чего "накопленная вероятность поражения "Статус-6" будет близка к единице".

Климов заключает, что создание ядерного подводного беспилотника "бессмысленно и нецелесообразно с военной точки зрения и может иметь тяжелые политические последствия". Вместо этого эксперт предлагает заняться разработкой крупных подводных аппаратов (в том числе с ядерными электроустановками (ЭСУ), но отличающимися высокой скрытностью), оснащением дизельных подлодок малогабаритными ядерными энергоустановками, развитием глубоководных технических средств и решением "иных критических проблем вооруженных сил".

В марте эксперт сообщил, что перемещение "Посейдона" на глубине в один километр создает "идеальные условия его обнаружения ввиду нахождения вблизи оси глубинного (гидростатического) ПЗК (подводный звуковой канал — прим. "Ленты.ру")", а также усомнился в отсутствии инфразвукового спектра у подводного беспилотника.

В декабре 2018 года специалист заявил, что ВМФ России во внедрении современных концепций использования гидроакустических средств критически отстает от западных сил.

Официально ядерный подводный беспилотник представлен в марте 2018 года. Тогда же торпеда получила название "Посейдон". Первоначально оружие массового поражения, известное с ноября 2015 года, именовалось "Статус-6".

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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
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Климов
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БПЛА
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Статус-6
Ядерный щит
ЯЭУ
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