Войти
19.03.2019
bmpd.livejournal.com

Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегата проекта 22350М

67
0
0

Как сообщило 17 марта 2019 года информационное агентство ТАСС, Северное проектно-конструкторское бюро (ПКБ) приступило к разработке конструкторской документации на модернизированные фрегаты проекта 22350М, которые будут нести на борту до 48 крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщил в воскресенье ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Корпус четвертого строящегося фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924) на открытом стапеле АО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, ноябрь 2018 года (с) Curious / forums.airbase.ru

"Северное ПКБ завершило эскизное проектирование фрегатов проекта 22350М и сейчас в соответствии с тактико-техническим заданием заказчика ведет разработку рабочей конструкторской документации на эти корабли", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что водоизмещение фрегатов обновленного проекта "планируется увеличить до 7 тыс. т, а максимальный боекомплект крылатых ракет "Калибр" на их борту - до 48 единиц".

Источник добавил, что "в арсенал кораблей также будут входить гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Собеседник сообщил, что новые фрегаты получат единую универсальную автоматизированную систему управления огнем всех видов корабельных средств поражения - артиллерийских, зенитно-ракетных, зенитно-артиллерийских, противокорабельных, противолодочных, противобереговых, радиоэлекторонных. "Это значительно повысит их боевые возможности", - подчеркнул собеседник.

В Объединенной судостроительной корпорации не стали комментировать ТАСС предоставленную источником информацию.

В настоящее время в боевой состав ВМФ России входит головной фрегат базового проекта 22350 "Адмирал Горшков". Проходит ходовые испытания первый серийный фрегат 22350 "Адмирал Касатонов". Водоизмещение этих кораблей значительно меньше, чем планируется по проекту 22350М, и составляет 4,5 тыс. т, каждый фрегат может нести до 16 крылатых ракет "Калибр".

Права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
ОСК
Северная верфь
СПКБ
Проекты
22350
ГЗЛА
Калибр КР
Похожие новости
18.03.2019
Источник: в России разрабатывают фрегаты, способные нести почти 50 крылатых ракет
18.03.2019
В России начали разработку фрегатов с 48 крылатыми ракетами "Калибр"
19.07.2018
Источник сообщил о скором вводе фрегата "Адмирал Горшков" в состав ВМФ
19.07.2018
Фрегат "Адмирал Горшков" примут в состав ВМФ 28 июля
28.07.2014
«Железо» нового флота России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.03 00:12
  • 12
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 19.03 00:03
  • 6
Рогозин сообщил о новом имени для корабля "Федерация", но не стал озвучивать его
  • 18.03 23:32
  • 2
В России на основе Т-90МС разработают танк-робот
  • 18.03 22:40
  • 17
Конец света по цене беспилотника
  • 18.03 22:35
  • 1
Американские "стратеги" B-52 получат новую крылатую ядерную ракету
  • 18.03 22:12
  • 11
ГТД в 1500 л.с. и 30-мм пушка сделали бы "Армату" еще более смертоносной
  • 18.03 21:36
  • 29
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 18.03 20:59
  • 2
В российской армии вновь появятся политработники
  • 18.03 20:44
  • 21
ЗРК "Полимент-Редут" получит дальнобойную сверхзвуковую ракету
  • 18.03 20:37
  • 1804
Как насчёт юмористического раздела?
  • 18.03 19:36
  • 22
Не прощай их, Юра
  • 18.03 18:48
  • 23
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 18.03 18:22
  • 3
Что в рюкзаке испанского бойца?
  • 18.03 17:28
  • 9
Военные учебные центры создадут в 93 вузах России
  • 18.03 16:08
  • 5
Даманский: полвека спустя