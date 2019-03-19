"Словесная шелуха": что Болтон говорит о переговорах с Россией

Как в Кремле отреагировали на возможность переговоров с США о разоружении

Кремль не получал "сколько-нибудь внятных предложений" от США по вопросу переговоров по разоружению, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что "переговоры с русскими" по контролю над вооружениями могут быть проведены на фоне наращивания ядерного потенциала КНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о "возможных переговорах с русскими" по ядерному разоружению. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Пока сколько-нибудь внятных предложений не поступало", - заявил представитель Кремля.

Ранее Болтон заявил, что американская сторона может пойти на переговоры с Россией по поводу контроля над ядерным оружием из-за растущего ядерного потенциала Китайской Народной Республики.

"Китай сейчас наращивает свой ядерный потенциал. И это одна из причин, почему, если мы собираемся провести новые переговоры по контролю над вооружениями, например с русскими, возможно, имеет смысл включить в эту дискуссию и Китай", - заявил советник Трампа.

По словам Болтона, из-за усиления КНР американская сторона вынуждена укреплять свой ракетный потенциал.

Первый зампред комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин в разговоре с НСН заявил, что МИД России должен "обнулить" условия сотрудничества с США для проведения переговоров по разоружению.

"Это значит, что международные - экономические и политические - отношения с Россией должны вернуться на отметку 2012-2013 года. Соответственно, должны быть отменены экономические санкции в отношении России, отечественных компаний и граждан. В противном случае переговоры будут похожи на то, что один человек, воткнув нож в другого, предлагает ему потом побегать на дистанции. Так не бывает", - подчеркнул парламентарий.

Он добавил, что сейчас Россия и Америка "находятся на разных позициях" для проведения переговоров. Шерин отметил, что параллельно с заявлениями о возможных переговорах Вашингтон готовит новые санкции против РФ.

Депутат Госдумы также заявил, считает "логичным" вести переговоры о разоружении с участием всех ядерных держав, в том числе и Китая. В противном случае, проводить

переговоры по ядерному оружию - это "утопия и самоубийство".

Председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил в ответ на слова Болтона, что США хотят снять с себя ответственность за "разрушение" Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает ФАН.

"Болтон, сделавший все, чтобы разрушить договор о РСМД, теперь "допустил" переговоры США о разоружении с Россией и Китаем. Цель - успокоить общественное мнение и снять с США вину за выход из договора. К тому же и Пекин не настроен на такие переговоры", - написал Пушков в своем твиттере. Он

также назвал заявление Болтона "словесной шелухой".

Еще 1 февраля президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон "приостанавливает" выполнение обязательств в рамках ДРСМД. Спустя полгода Соединенные Штаты должны выйти из Договора, потому что его якобы нарушает Россия. В ответ на этой 2 февраля Владимир Путин заявляет, что Москва также приостанавливает свое участие в ДРСМД.

Кроме того, российский лидер поручил более не инициировать переговоров с американской стороной по вопросу Договора: "США должны сами созреть для ведения равноправного и содержательного диалога", отметил президент РФ.

Договор РСМД сломали США, напомнил в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу. Именно США стали источником слома документа, фактически пойдя на нарушения. Применение Вашингтоном ряда систем, которые де-факто шли в нарушение основных положений, собственно, и привело к этому", - сказал представитель Кремля.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан президентом США Рональдом Рейганом и генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым в Вашингтоне в 1987 году. На советских памятных почтовых марках советско-американский ДРСМД называли "первым шагом к безъядерному миру".

Этот документ наложил запрет на использование и создание ракет малой (от 500 до 1 тыс. км) и средней (от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) дальности действия, которые были дислоцированы на суше. К середине лета 1991 года Советский Союз ликвидировал около 2 тыс. ракет, а США - 846 ракет. После почти 20 лет молчания США обвинили Россию в нарушении договора.

Иван Апулеев