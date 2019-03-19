Экс-главком ВКС пожаловался, что дети не умеют бросать гранаты
Бывший главнокомандующий ВКС России, сенатор Виктор Бондарев попросил министра просвещения Ольгу Васильеву вернуть в школу начальную военную подготовку, так как ребенок "боится автомата" и не знает, "как кидать гранату".
"Почему убрали НВП из школы? Это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?" – заявил он на встрече с Васильевой.
Видео со встречи опубликовано на YouTube-канале Совета Федерации.
Он добавил, что страну не смогут защитить "пацифисты со стихотворениями или кисточкой в руках".
Васильева в ответ предложила ввести определенные разделы в дисциплине ОБЖ в старших классах.
Сергей Гурьянов
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