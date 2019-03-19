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19.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Экс-главком ВКС пожаловался, что дети не умеют бросать гранаты

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Источник изображения: Пресс-служба Совета Федерации РФ/

Бывший главнокомандующий ВКС России, сенатор Виктор Бондарев попросил министра просвещения Ольгу Васильеву вернуть в школу начальную военную подготовку, так как ребенок "боится автомата" и не знает, "как кидать гранату".

"Почему убрали НВП из школы? Это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?" – заявил он на встрече с Васильевой.

Видео со встречи опубликовано на YouTube-канале Совета Федерации.



Он добавил, что страну не смогут защитить "пацифисты со стихотворениями или кисточкой в руках".

Васильева в ответ предложила ввести определенные разделы в дисциплине ОБЖ в старших классах.


Сергей Гурьянов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Бондарев Виктор
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