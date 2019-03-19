Экс-главком ВКС пожаловался, что дети не умеют бросать гранаты

Бывший главнокомандующий ВКС России, сенатор Виктор Бондарев попросил министра просвещения Ольгу Васильеву вернуть в школу начальную военную подготовку, так как ребенок "боится автомата" и не знает, "как кидать гранату".

"Почему убрали НВП из школы? Это надо вводить сейчас. В армии срок службы сократили до одного года благодаря пацифистам. Ребенок боится автомата, ребенок не знает, что такое граната, как ее кидать. Разве это нормальное явление?" – заявил он на встрече с Васильевой.

Видео со встречи опубликовано на YouTube-канале Совета Федерации.

Он добавил, что страну не смогут защитить "пацифисты со стихотворениями или кисточкой в руках".

Васильева в ответ предложила ввести определенные разделы в дисциплине ОБЖ в старших классах.

Сергей Гурьянов