США назвали покупку Турцией С-400 "большой проблемой"

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал покупку Турцией ЗРК С-400 у России.

Болтон заверил, что США считают Турцию "союзником по НАТО". Он посетовал на то, что у турецкой стороны "очень плохие отношения" с "близкими друзьями" США в Израиле. Болтон заявил о необходимости "урегулировать эту проблему".

Кроме того, США "озабочены" тем, что Анкара покупает С-400, передает ТАСС.

"Это большая проблема", – сказал Болтон.

Также он отметил "спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии".

По мнению Болтона, глава американского государства Дональд Трамп "хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией", но от Анкары требуется "оказать содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона".

Напомним, США угрожают Турции "серьезными последствиями" из-за С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.

Антон Антонов