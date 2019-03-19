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19.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

США назвали покупку Турцией С-400 "большой проблемой"

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ЗРК С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф".
Источник изображения: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал покупку Турцией ЗРК С-400 у России.

Болтон заверил, что США считают Турцию "союзником по НАТО". Он посетовал на то, что у турецкой стороны "очень плохие отношения" с "близкими друзьями" США в Израиле. Болтон заявил о необходимости "урегулировать эту проблему".

Кроме того, США "озабочены" тем, что Анкара покупает С-400, передает ТАСС.

"Это большая проблема", – сказал Болтон.

Также он отметил "спорные вопросы в том, что касается конфликта в Сирии".

По мнению Болтона, глава американского государства Дональд Трамп "хотел бы улучшения отношений, развития торговли с Турцией", но от Анкары требуется "оказать содействие с какими-то иными проблемами в Сирии и других странах региона".

Напомним, США угрожают Турции "серьезными последствиями" из-за С-400. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил тему покупки российских С-400 закрытой.


Антон Антонов

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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