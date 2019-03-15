В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию
В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию (ВПА), которая считалась одним из самых престижных учебных заведений Советской армии. Об этом в четверг, 14 марта, "Известиям" сообщили источники в Минобороны.
Отмечается, что академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.
История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.
В настоящее время правопреемницей академии стал Военный университет. Рассматриваются два варианта: переименование с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов.
Подробнее читайте в материале "Известий" от 15 марта
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Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал
https://vpk.name/news/259021_sergei_shoigu_autsorsing_v_armii_sebya_ne_opravdal.html
Но деньги на аутсорсинг выделялись? Значит аутсорсинг был просто кормушкой для бездельников по блату?
Впрочем, одну кормушку прикроют и тут же открывают другую... Может быть для тех же осиротевших блатных бездельников?
В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию
Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.
Да... Маловато у нас психологов и журналистов... Явно маловато... Да и денег в России завались...