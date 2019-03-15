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15.03.2019
Известия.ru

В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию

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Источник изображения: Фото: vumo.mil.ru

В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию (ВПА), которая считалась одним из самых престижных учебных заведений Советской армии. Об этом в четверг, 14 марта, "Известиям" сообщили источники в Минобороны.

Отмечается, что академия будет открыта на базе Военного университета, где сейчас готовят офицеров по гуманитарным специальностям. Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

История ВПА началась в 1919 году, когда был создан Учительский институт Красной армии. В советское время в академию могли поступить только офицеры-политработники уровня заместителя командира батальона и выше. После выпуска они могли занимать руководящие должности в военно-политической структуре вооруженных сил вплоть до замминистра обороны.

В настоящее время правопреемницей академии стал Военный университет. Рассматриваются два варианта: переименование с корректировкой учебных программ либо разделение на Военно-политическую академию и несколько специализированных военных институтов.

Подробнее читайте в материале "Известий" от 15 марта

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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2 комментария
№1
15.03.2019 09:48
Цитата, q
Сергей Шойгу: аутсорсинг в армии себя не оправдал

https://vpk.name/news/259021_sergei_shoigu_autsorsing_v_armii_sebya_ne_opravdal.html

Но деньги на аутсорсинг выделялись? Значит аутсорсинг был просто кормушкой для бездельников по блату?

Впрочем, одну кормушку прикроют и тут же открывают другую... Может быть для тех же осиротевших блатных бездельников?

Цитата, q
В России до конца 2019 года возродят Военно-политическую академию

Обновленная ВПА будет выпускать заместителей командиров по военно-политической работе, психологов и журналистов.

Да... Маловато у нас психологов и журналистов... Явно маловато... Да и денег в России завались...
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№2
15.03.2019 11:58
Цитата, vpkman сообщ. №1
Да... Маловато у нас психологов и журналистов... Явно маловато...
Военных психологов действительно маловато. А психологических проблем хватает в любой армии.
Грамотных журналистов..., вот же сказанул, а?! Их вообще не бывает очень мало...
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