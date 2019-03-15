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15.03.2019
Военное обозрение

Госдепартамент США выделит организации "Белые каски" 5 млн. долларов

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Соединенные Штаты выделят 5 млн долларов на поддержку организации "Белые каски" в Сирии, также эта сумма пойдет на поддержку Механизма по расследованию преступлений в Сирии, заявили в американском Госдепе.

Источник изображения: https://m.news.yandex.kz/

США намерены выделить 5 млн. долларов на поддержку организации "Белые каски", на операции по спасению людей этой организацией и расследование "наиболее серьёзных преступлений международного права", совершенных на территории Сирии с марта 2011 года, говорится в заявлении Госдепартамента США.

Соединённые Штаты решительно поддерживают работу "Белых касок", а у членов организации самая опасная работа в мире

- добавил представитель Госдепа.

В начале февраля этого года о поддержке "Белых касок" выделением финансов в сумме 2 млн. долларов заявили в Катаре. Фонд развития Катара по указанию эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани выделил средства на покупку семи пожарных автомобилей, обучение волонтеров на территории Сирии, ремонт дорог в пострадавших от бомбежек районах страны.

В прошлом году Госдепартамент США объявил о возобновлении финансирования организации "Белых касок". В рамках продолженной программы оказания помощи этой сирийской неправительственной организации, агентством США по международному развитию было выделено выделено 6,6 млн долларов.

Основной поток денежных средств на содержание "Белых касок", а в организации состоит около 3 тыс. человек, идет из Лондона, с чьей подачи и была создана эта неправительственная организация.

В российском МИДе неоднократно указывали на то, что "Белые каски" имеют тесные связи с экстремистами и способствуют продолжению конфликта в Сирии.

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Страны
Катар
Россия
Сирия
США
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