Армия США сильнее всех, но РФ стремится к ассиметричному соперничеству - Данфорд

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Американская армия, несмотря на недавние проблемы с финансированием, превосходит любого потенциального противника, заявил в четверг председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"У нас есть конкурентное преимущество против любого противника", - сказал он на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

При этом генерал отметил, что РФ и Китай "воспользовались тем, что мы отвлеклись (и в прошлом недостаточно вкладывали в оборону - ИФ)". По словам военачальника, обе эти страны внимательно изучили ВС США и, в частности, работали над тем, чтобы иметь возможность препятствовать развертыванию американских военных в тех или иных частях света.

Дж.Данфорд подчеркнул, что бюджетный запрос на оборону на 2020 финансовый год составлен с учетом всех возможных вызовов, с которыми могут столкнуться ВС США. Он заверил, что запрос составлен "после внимательного анализа ситуации, связанной с Китаем и Россией".

Говоря об РФ и ее вооруженных силах, американский военачальник сказал, что эта страна стремится к "ассиметричному соперничеству". В случае с Китаем он обратил внимание на очень существенные расходы на оборону.