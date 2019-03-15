Здание для севастопольского аэрокосмического центра подготовят и откроют к 2020 году

В центре будут проходить курсы для школьников разного возраста

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Здание в Севастополе, в котором разместится аэрокосмический центр Антона Шкаплерова, сможет принять первых обучающихся до конца текущего года, сообщил журналистам в четверг космонавт Шкаплеров, находящийся в Севастополе с визитом.

"[Процесс оформления документов и ремонта идет] не так быстро, как хотелось бы, но уверенно, все идет планово, все идет по закону. Больше двух лет мы старались выбить помещение - это 600 кв. м, достойная территория. Думаю, к концу года двери должны быть открыты", - сказал Шкаплеров.

Он уточнил, что требуется переоснащение полученного помещения, ранее там располагалась аптека. После завершения работ центр получит помещение, где и дети, и их родители смогут интересно провести время, узнать новое об авиации и космонавтике. Курсы будут рассчитаны на школьников разного возраста, будут как одинарные занятия, так и программы для нескольких посещений.

"Младшие классы, средние, выпускники школ погружаются в мир авиации и космонавтики, знакомятся с общей историей [отрасли], узнают, чем Крым и Севастополь являются для авиации и космонавтики. Мало кто знает, что Крым это колыбель космонавтики, что очень много связанных с этим объектов, что <…> Королев и Вернадский начинали в Крыму. Дети "становятся" либо летчиками, либо космонавтами - проходят отбор, облачаются в космические костюмы, садятся в ракету, летят на планету, выполняют эксперименты, возвращаются на землю", - рассказал Шкаплеров о формате работы центра.

Ранее сообщалось, что первые программы для школьников были запущены в центре в 2017 году, одним из инициаторов его создания стал летчик-космонавт Антон Шкаплеров - уроженец и почетный гражданин Севастополя. На первом этапе центр реализовывал две программы: "Академия космоса" (дети изучают историю освоения космоса и совершают "высадку" на Луну) и "Академия неба" (школьники знакомятся с авиацией и могут почувствовать себя пилотами или стюардами).