Самолеты ВКС РФ пролетели над нейтральными водами Черного моря

Два дальних сверхзвуковых бомбардировщика Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России совершили плановый полет над нейтральными водами Черного моря. Об этом 14 марта сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

"В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тыс. км и находились в воздухе более пяти часов", — рассказали в ведомстве.

В министерстве пояснили, что военные летчики систематически выполняют полеты над нейтральными водами Черного и Каспийского морей, Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого океанов.

"Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", — резюмировали в Минобороны.

5 января сообщалось, что первый опытный образец глубоко модернизированного стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М (получил прозвище "Белый лебедь") планируется изготовить и передать на испытательную станцию летом 2019 года.