Войти
15.03.2019
Lenta.ru

Объяснена секретность "Посейдона"

820
0
0
Источник изображения: Кадр: Минобороны РФ

До марта 2018 года российский ядерный подводный беспилотник "Посейдон" не был известен широкой публике, поскольку работы по перспективному оружию прикрывались контрразведкой, приводит "Звезда" мнение главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

"У нас надежное контрразведывательное прикрытие и система режимно-секретных мер, которая обеспечивает то, что такая информация в принципе не попадает ни в СМИ, ни в руки разведок потенциального противника. В этом плане мы научились сохранять свои секреты", — сказал специалист.

Он напомнил, что ядерный подводный беспилотник является "оружием возмездия", которое "предназначено, в первую очередь, для ответного удара в случае, если Россия атакована той или иной страной — обладателем ядерного оружия".

В феврале Минобороны представило первое видео полигонных испытаний "Посейдона". Тогда же президент России Владимир Путин сообщил, что носитель беспилотника спустят на воду весной.

В марте 2018 года глава государства подтвердил существование ядерной торпеды. Впервые о разработке такого оружия, первоначально известного как "Статус-6", стало известно в ноябре 2015 года.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Статус-6
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
21.01.2019
Popular Mechanics (США): вся правда о российской "торпеде апокалипсиса"
26.12.2018
Ядерная триада: Россия испытывает подлодку Судного дня
26.06.2018
"Царь-торпеда" возвращается: дело Сахарова живет
28.04.2018
Новые российские ядерные торпеды могут накрыть американские города гигантской радиоактивной волной
08.02.2018
Военные новости: беспилотные корабли и искусственный интеллект новой холодной войны
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"