Телеведущий Брилёв выведен из состава Общественного совета при Минобороны

Российский телеведущий Сергей Брилёв был исключен из Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Об этом передает радиостанция "Говорит Москва".

По данным радиостанции, распоряжение о выводе Брилёва из состава Общественного совета при Министерстве обороны России подписал глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу ещё 28 февраля.

При этом сам Брилёв заявил, что его никто не уведомлял о выводе из состава Общественного совета при Министерстве обороны России. "Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там", - сказал Брилёв.

Регнум напоминает, что скандал вокруг Брилёва разразился после того, как широкой общественности стало известно о двойном гражданстве телеведущего - он является и гражданином России, и подданным Великобритании. Кроме того, в собственности семьи Брилёва находится недвижимость в Великобритании.