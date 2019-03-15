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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

Телеведущий Брилёв выведен из состава Общественного совета при Минобороны

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Источник изображения: vpk-news.ru

Российский телеведущий Сергей Брилёв был исключен из Общественного совета при Министерстве обороны Российской Федерации.

Об этом передает радиостанция "Говорит Москва".

По данным радиостанции, распоряжение о выводе Брилёва из состава Общественного совета при Министерстве обороны России подписал глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу ещё 28 февраля.

При этом сам Брилёв заявил, что его никто не уведомлял о выводе из состава Общественного совета при Министерстве обороны России. "Не я подавал заявление на членство в этом совете, не мне решать что-либо о моем членстве там", - сказал Брилёв.

Регнум напоминает, что скандал вокруг Брилёва разразился после того, как широкой общественности стало известно о двойном гражданстве телеведущего - он является и гражданином России, и подданным Великобритании. Кроме того, в собственности семьи Брилёва находится недвижимость в Великобритании.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
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