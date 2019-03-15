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15.03.2019
Военно-промышленный курьер

Пентагон намерен и дальше усиливать металлоломом украинский военный флот

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Источник изображения: vpk-news.ru

В перспективе ВМС США готовы избавиться от парочки списанных катеров.

Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в её свирепой борьбе против России в Азовском и Черном морях. Об этом заявил в конгрессе командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Самой заметной частью этой помощи станет передача Киеву еще двух списанных патрульных катеров класса Island, а также снайперского оружия, боеприпасов и морские системы.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в США заявили о передаче Украине двух списанных патрульных катеров класса Island. По условиям соглашения, Украина должна оплатить их ремонт, модернизацию и доставку в Одессу.

С учётом того, что эти катера до сих пор не доплыли до Украины, украинская "эскадра" на территории США будет увеличена до четырех единиц подержанного флота.

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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