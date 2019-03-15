Пентагон намерен и дальше усиливать металлоломом украинский военный флот

В перспективе ВМС США готовы избавиться от парочки списанных катеров.

Соединенные Штаты будут и дальше поддерживать Украину в её свирепой борьбе против России в Азовском и Черном морях. Об этом заявил в конгрессе командующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

Самой заметной частью этой помощи станет передача Киеву еще двух списанных патрульных катеров класса Island, а также снайперского оружия, боеприпасов и морские системы.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2018 года в США заявили о передаче Украине двух списанных патрульных катеров класса Island. По условиям соглашения, Украина должна оплатить их ремонт, модернизацию и доставку в Одессу.

С учётом того, что эти катера до сих пор не доплыли до Украины, украинская "эскадра" на территории США будет увеличена до четырех единиц подержанного флота.