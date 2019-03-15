Постпред Сирии при ООН рассказал, как в страну ввозится оружие для боевиков

Деятельность структур ООН в Сирии недостаточно эффективна для предотвращения получения боевиками оружия, которое ввозится под видом гуманитарных грузов, передает РИА Новости заявление сирийского постпреда при ООН Башара Джаафари.

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Автоколонны с гуманитарной помощью, прибывающие из-за рубежа, особенно из Турции, по-прежнему используются для переправки оружия, материально-технических средств, денег, медикаментов и продовольствия для террористических групп, особенно для боевиков фронта "ан-Нусра" (группировка запрещена в РФ)

– пишет дипломат в своем письме на имя председателя Совбеза ООН.

Он констатирует, что контрольный механизм ООН оказался неэффективным для таких задач, как контроль загрузки машин в составе автоколонн на территории Турции и наблюдение за колонной на протяжении всего пути до конечного пункта в Сирии.

В итоге, террористы продолжают в избытке получать оружие, предметы первой необходимости, медикаменты и прочие товары.

Он напомнил о залежах гумпомощи, которые были обнаружены после разгрома бандитов в восточных кварталах Алеппо.

В этих кварталах боевики обустроили склады с десятками тонн таких грузов, которые были утаены от нуждающихся. Гумпомощь продавались людям по разорительным ценам, а также использовалась в интересах главарей террористических формирований, боевиков и членов их семей

– заключил сирийский дипломат.

Напомним, армия САР при поддержке ВКС РФ выбили террористов из всех кварталов Алеппо еще конце 2016 года, однако, сформировав новые отряды, боевики продолжают обстреливать город до сих пор.