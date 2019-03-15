Уральские оборонщики предложили создать научные роты
С идеей создать научные роты, которые будут засчитываться инженерам призывного возраста за год срочной службы в армии,выступил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн. По сути, это заменит собой "бронь" для молодых работников ОПК, которую раньше давало Минобороны.
Формировать научные роты предлагается на базе инновационного научно-технологического центра, который собирается создатьУрФУ в рамках нацпроекта "Наука". Таких центров планируется открыть 15 по всей России в ближайшие три года, первые пять появятся уже в 2019-м. Уральский центр намерен специализироваться на разработке передовых промышленных технологий, новых материалов и сфере энергетики.
- Служащие в научных ротах должны заниматься именно прорывными технологиями по заказу предприятий. Ежегодно наши заводы, НИИ и КБ тратят на обучение около 1700 студентов-целевиков 300 миллионов рублей, открыто 11 базовых кафедр. Освобождать от срочной службы в армии предлагается не всех, а тех, в ком особенно нуждается отрасль: инженеров-расчетчиков, конструкторов, технологов, специалистов по ITи защите информации, - говорит Владимир Щелоков, гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.
Кстати, за пять последних лет средний возраст работающих на уральских предприятиях ОПК уменьшился на 12 лет и сегодня равен 40-41 году, в НИИ и КБ - 50-56 годам. Как говорят эксперты, меньше и не надо: оптимальный сплав молодости и опыта.
Наталия Швабауэр
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Уральские оборонщики предложили создать научные роты
Может быть кто-то из родственников президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области достиг призывного возраста? Тогда возможны варианты. Можно создать не только комфортабельную научную роту, но даже открыть местную Военно-политическую академию. Случаем чадо не работало до этого на аутсорсинге?
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Служащие в научных ротах должны заниматься именно прорывными технологиямиИнтересно, а что это означает "заниматься прорывными технологиями". Это что такое?
Это что, нужно придумать что-то?
Или придти туда, где это уже придумано и там этим заниматься?
Первое маловероятно для призывников.
Второе тоже странновато - откуда в расположении роты (рота - это сотня таких призывников в одном месте) появятся эти технологии? Фейк какой-то сплошной. Трендовый фейк.
P.S. Интересно, а слово тренд от слова трендЕть?