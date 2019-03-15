Уральские оборонщики предложили создать научные роты

С идеей создать научные роты, которые будут засчитываться инженерам призывного возраста за год срочной службы в армии,выступил президент Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Николай Клейн. По сути, это заменит собой "бронь" для молодых работников ОПК, которую раньше давало Минобороны.

Формировать научные роты предлагается на базе инновационного научно-технологического центра, который собирается создатьУрФУ в рамках нацпроекта "Наука". Таких центров планируется открыть 15 по всей России в ближайшие три года, первые пять появятся уже в 2019-м. Уральский центр намерен специализироваться на разработке передовых промышленных технологий, новых материалов и сфере энергетики.

- Служащие в научных ротах должны заниматься именно прорывными технологиями по заказу предприятий. Ежегодно наши заводы, НИИ и КБ тратят на обучение около 1700 студентов-целевиков 300 миллионов рублей, открыто 11 базовых кафедр. Освобождать от срочной службы в армии предлагается не всех, а тех, в ком особенно нуждается отрасль: инженеров-расчетчиков, конструкторов, технологов, специалистов по ITи защите информации, - говорит Владимир Щелоков, гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области.

Кстати, за пять последних лет средний возраст работающих на уральских предприятиях ОПК уменьшился на 12 лет и сегодня равен 40-41 году, в НИИ и КБ - 50-56 годам. Как говорят эксперты, меньше и не надо: оптимальный сплав молодости и опыта.

Наталия Швабауэр