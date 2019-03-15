США перебросили в Европу стратегические бомбардировщики B-52H

Три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способных нести ядерные крылатые ракеты и авиабомбы, были переброшены США в Европу и приземлились в Великобритании на передовой авиабазе США "Фенфорд". Об этом сообщают западные мониторинговые ресурсы.

Источник изображения: U.S. air force

Один из бомбардировщиков с бортовым номером 60-0061 перед прибытием в Великобританию совершил пролет вдоль российских западных границ. В-52Н вылетел с авиабазы Барксдейл, расположенной в американском штате Луизиана, совершил трансатлантический перелет до побережья Европы, после чего пройдя около Шотландии взял курс через воздушное пространство Германии на Балтику. Над Балтийским морем бомбардировщик прошел курсом вдоль польского побережья в сторону морской границы Калининградской области, приблизившись к ней на 100 км. В течении нескольких минут самолет находился в зоне действия российских систем ПВО, которые внимательно за ним следили.

По имеющейся информации бомбардировщики переброшены в Европу для участия в запланированных учениях НАТО в Грузии "NATO-GEO EX19". Однако официального подтверждения этой информации нет. В ближайшее время на базу Фенфорд прибудут еще несколько В-52Н. Ожидается, что их общее число составит восемь единиц.

Авиабаза Фенфорд в Великобритании используется США как передовая база для размещения своих бомбардировщиков в Европе. Именно с этой авиабазы взлетали В-52, бомбившие Югославию и Ирак.