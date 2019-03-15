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15.03.2019
Российская газета

Минобороны прокомментировало полет Ту-22М3 над Черным морем

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Источник изображения: rg.ru

Самолеты-ракетоносцы дальней авиации России Ту-22М3 выполнили полет над нейтральными водами Черного моря. В воздухе стратегические бомбардировщики находились более пяти часов и пролетели около 4,5 тысячи километров. В полете Ту-22М3 сопровождали истребители-бомбардировщики Су-34.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Отметим, что дальние стратегические бомбардировщики Ту-22М3 имеют скорость 2300 километров в час и достигают высоты полета 13 километров. Дальность действия этих боевых машин - шесть тысяч километров.

Самолеты оснащены новейшим управляемым ракетным оружием и могут нести бомбовую нагрузку.

Ту-22М3 участвовали в боевых действиях в Сирии, где участвовали в нанесении бомбовых ударов по позициям международных террористов.


Николай Грищенко

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
Су-34
Ту-22М
Компании
Минoбороны РФ
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