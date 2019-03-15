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15.03.2019
Военное обозрение

Французский политик считает, что ЕС должен ввести санкции против Украины

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ЕС должен принять санкции в отношении Украины за неисполнение положений минских договоренностей, приводит РИА Новости мнение президента ассоциации "Франко-российский диалог", кандидата на выборах в Европарламент Тьерри Мариани.

Источник изображения: https://twitter.com

Если в ЕС говорят о необходимости принятий каких-то санкций, то их нужно применять и в отношении Украины, которая не соблюдает положения минских соглашений

– сказал Мариани на пресс-конференции в Крыму.

Он рассказал, что полгода назад приезжал в Донецк, где ознакомился с результатами выполнения минских договоренностей. "Пройдясь по документам, мы констатировали, что Украиной ничего сделано не было", – заметил он.

Он напомнил, что ЕС оправдывает введение антироссийских санкций тем, что Москва не выполняет минских соглашений. Но надо посмотреть, в чем они заключаются.

Во-первых, там написано, что нужно ввести автономию для территорий Донбасса – Рада до сих пор не проголосовала, даже не внесла на рассмотрение никакого законопроекта в этом направлении. Во-вторых, соглашения предусматривают политическую амнистию для жителей ДНР и ЛНР, а также принятие нового закона о выборах. Но ни по одному из этих пунктов украинский парламент голосование так и не провел

– пояснил политик.

А раз пункты соглашений не выполняются, то санкции нужно вводить и в отношении Украины, поскольку это прямая ее ответственность, заключил Мариани.

Напомним, Мариани возглавил уже третью солидную французскую делегацию, прибывшую в Крым. В ее составе бывшие и действующие депутаты парламента, представители муниципальных властей, мэры городов. Члены делегации проведут встречи с представителями крымского госсовета, членами молодежного парламента полуострова, посетят французское военное кладбище и культурный центр "Альянс Франсез".

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Страны
Россия
Украина
Франция
Проекты
Евросоюз
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