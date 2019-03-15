Войти
15.03.2019
Военное обозрение

Ракетный фрегат ЧФ "Адмирал Григорович" закончил плановый ремонт

685
0
+1

На севастопольском филиале "Севморзавода" закончен плановый ремонт ракетного фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович". Корабль уже в понедельник был спущен на воду, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в военном ведомстве.

Источник изображения: Минобороны РФ

По данным агенства, фрегат в начале недели был спущен на воду после докового ремонта на севастопольском филиале "Севморзавода". Корабль уже ушел от причальной стенки предприятия и готовится в ближайшее время приступить к выполнению своих боевых обязанностей. Какие именно работы проводились на корабле источник не уточнил.

Как раньше сообщалось, фрегат встал на плановый ремонт в начале февраля этого года. Во время ремонта на корабле погиб военнослужащий, упавший с корабельной надстройки.

"Адмирал Григорович" является головным фрегатом морской зоны в серии из трех кораблей проекта 11356, построенных для Черноморского флота на Прибалтийском судостроительном заводе. Передан ВМФ России 11 марта 2016 года. Имеет водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость – 30 узлов, автономность плавания – 30 суток. Фрегат вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190 калибра 100 мм, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, может нести палубный вертолёт Ка-27 (или Ка-31). Экипаж — 180 человек (в т.ч. 18 офицеров).

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
3М-54
Club-N
А-190
Ка-27
Компании
Минoбороны РФ
Севморзавод
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
05.03.2019
СМИ: На фрегате ЧФ "Адмирал Григорович" погиб член экипажа корабля
15.01.2019
Фрегат "Адмирал Григорович" встаёт на плановый ремонт
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
10.07.2017
Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФ
14.03.2016
Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав Черноморского флота
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"