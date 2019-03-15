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15.03.2019
РИА Новости

Три военных самолета провели разведку у границ России

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Американский самолет P-8A Poseidon
Американский самолет P-8A Poseidon.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Три самолета-разведчика были замечены у границ Калининградской области. Об этом сообщает Plane Radar.

В 13:00 мск около западных рубежей страны курсировали два американских судна и шведский радиоразведчик.


В воздушном пространстве Польши на высоте около 8,5 километра зафиксировали патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168848. Скорость движения составила 730 километров в час.

Кроме того, с авиабазы Милденхолл в Великобритании поднялся в небо самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V Rivet Joint с бортовым номером 64-14845. Летательный аппарат был замечен у западных границ России на высоте 9,6 километра над землей, зафиксированная скорость — 807,5 километра в час.

В это же время в зоне полетной информации Калининградской области появился радиоразведчик ВВС Швеции Gulfstream GIV SP с бортовым номером 102002. Судно курсировало в акватории Балтийского моря на высоте 12,5 километра со скоростью примерно 818 километров в час.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за границей значительно увеличилась. Они регулярно появляются над Балтийским морем, в районе Крыма и Краснодарского края, а также вблизи российских баз в Сирии.

Всего за прошедший год подразделения радиотехнических войск российских ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Более тысячи из них — самолеты-разведчики. В связи с этим дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз. По словам профессора кафедры сравнительной политологии РУДН Юрия Почты, повышенный интерес к сбору разведданных по России очевиден.

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