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15.03.2019
РИА Новости

Бомбардировщики ВКС выполнили плановый полет над Черным морем

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Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Черного моря, сообщает Минобороны РФ.

"Два дальних бомбардировщика Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Черного моря. В ходе полета экипажи дальних бомбардировщиков преодолели около 4,5 тысячи километров и находились в воздухе более 5 часов", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - подчеркивается в сообщении.

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Страны
Россия
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Ту-22М
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