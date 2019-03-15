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15.03.2019
РИА Новости

Представители Минобороны России и Норвегии провели переговоры

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Норвегия
Норвегия.
Источник изображения: Fotolia, mmuenzl

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Александр Кшимовский обсудил с начальником департамента политики безопасности и операций минобороны Норвегии Пер Хеннигом Ваглумом обстановку в Сирии и создание канала связи между ведомствами, сообщает МО РФ.

Встреча состоялась 14 марта в Осло.

"В повестку были включены вопросы, связанные с военной деятельностью вооруженных сил России и Норвегии в северных регионах, двусторонние отношения по военной линии, включая меры по предотвращению инцидентов, а также перспективы создания канала связи между оборонными ведомствами двух стран. Кроме того, стороны обсудили обстановку в Сирии", - говорится в сообщении.

Добавляется, что встреча прошла в деловом, конструктивном ключе. "Достигнуто понимание о продолжении контактов в данном формате для обсуждения актуальных вопросов безопасности и отношений России и Норвегии по военной линии", - подчеркивается в сообщении.

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