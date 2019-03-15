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15.03.2019
ТАСС

Космонавт Шкаплеров рассказал, что за три полета на МКС подрос благодаря невесомости

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Скотт Тингл, Антон Шкаплеров и Норисигэ Канаи
Скотт Тингл, Антон Шкаплеров и Норисигэ Канаи.
Источник изображения: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Антон Шкаплеров передал в Севастопольский городской суд вымпел учреждения, который несколько месяцев пробыл с ним на Международной космической станции

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Космонавт Антон Шкаплеров, побывавший в трех экспедициях на Международной космической станции, вырос на 1 см благодаря невесомости. Об этом он рассказал в четверг на встрече с сотрудниками Севастопольского городского суда.

"Насколько вырос - настолько и обратно ушел. В космосе нет гравитации, сила тяжести не воздействует на позвоночник, и он вытягивается - обычно [рост увеличивается] от 2 до 7 см. Потом возвращаешься на Землю - и бытовуха, и гравитация Земли тебя обратно [придавливают]. Может, [набрал] 1 см за три полета: раньше был 1 м 72 см, сейчас - 1 м 73 см", - поделился космонавт.

Отвечая на вопрос из зала, он поделился и тем, каким традициям следуют космонавты и в какие приметы верят.

"Космонавты - люди суеверные, из авиации пришли. Мы любим традиции, мы смотрим фильм "Белое солнце пустыни" перед стартом - я его раз 100 видел, я его уже наизусть знаю, но все равно с экипажем идем смотрим за сутки до старта. Обязательно присядем на дорожку - хоть и русская традиция, а иностранцы тоже соблюдают. Из новых традиций - освящение ракеты, святая вода. Святой воды некоторые у батюшки требуют: "Побольше, побольше!", - уточнил Шкаплеров.

Вымпел Севастопольского городского суда с МКС

Шкаплеров также передал в Севастопольский городской суд вымпел учреждения, который несколько месяцев пробыл на МКС.

Ранее сообщалось, что на момент отправки вымпела Шкаплеров был единственным российским космонавтом с юридическим образованием. В пресс-службе суда ТАСС пояснили, что Шкаплеров, уроженец Севастополя, сейчас активно общается с юристами, в том числе сотрудниками российских судов. В связи с этим у представителей Севастопольского городского суда и Роскосмоса появилась идея отправить на орбиту вымпел суда, разработанный его сотрудниками. 

"Космонавт, улетая в экспедицию, может взять с собой не более 1 кг личных вещей объемом не более 1 литра, но я нашел место для вымпела. Если присмотреться, на вымпеле есть печать - это печать МКС", - сказал Шкаплеров. Космонавт поделился с сотрудниками суда, что ему импонировало предложение поднять на орбиту "частичку своего города". Таким образом, вымпел попал на МКС, которая за время экспедиции совершила около 2 тыс. оборотов вокруг Земли на высоте 400 км.

Переданный космонавтом вымпел планируется поместить в музей учреждения.

"Была мечта полететь в космос и мечта стать юристом. Я не буду летать до последних дней и понимаю, что, может, будет какая-то управленческая работа - и надо знание законов. С удовольствием 4,5 года проездил в академию Госслужбы в Москве, у меня были интереснейшие преподаватели", - сказал Шкаплеров.

Антон Шкаплеров родился в Севастополе в 1972 году, его родные и сейчас живут в городе. Космонавт РФ, Герой Российской Федерации, участвовал в трех космических экспедициях, во время одного из полетов Шкаплеров и Александр Мисуркин совершили самый длительный среди россиян выход в открытый космос - 8 часов 13 минут.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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