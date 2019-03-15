Раскрыты потери России из-за аварии с предназначенными для Китая С-400

Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф", которые должны были быть поставлены в Китай, но были уничтожены после того, как перевозившее их судно попало в шторм, частично не были застрахованы. Об этом в четверг, 14 марта, пишет "Фонтанка".

По данным издания, ответственный за транспортировку ракет "Рособоронэкспорт" в декабре 2017 года заключил с "Независимой страховой группой" (НСГ) договор страхования на 346 миллионов долларов (около 19,9 миллиарда рублей по курсу на тот период). Полис был выдан только на одну партию груза, в то время как на самом деле на борт судна погрузили еще две партии, которые в страховку включены не были — на них были оформлены только коносаменты (выступают одновременно и расписками в получении груза, и товарно-транспортными накладными).

3 января 2018 года судно, перевозившее "Триумфы", попало в шторм в Ла-Манше. В результате находившийся на палубе груз сместился и получил повреждения. Как отмечает "Фонтанка", данный случай признали страховым, однако "Рособоронэкспорту" удалось получить всего 31,7 миллиона рублей страховых выплат — около 0,15 процента от страховой суммы.

Как отмечает издание, столь незначительный размер выплаты может говорить о том, что, вероятнее всего, во время шторма были повреждены преимущественно незастрахованные партии груза.

По другой версии, заключенный между "Рособоронэкспортом" и НСГ договор предполагал, что в случае наступления страхового случая на страховую компанию ложилась бы минимальная нагрузка, а всю остальную сумму ущерба госкомпании пришлось бы взыскивать с компании, отвечавшей за фрахт и перевозку, — в данном случае ею выступала петербургская "Балтик транс-порт" (БТП). До недавнего времени, отмечает "Фонтанка", она была зарегистрирована в Одессе.

По данным издания, "Рособоронэкспорт" уже подал в суд на компании, отвечавшие за фрахт и перевозку — убытки по трем искам составляют порядка 17 миллиардов рублей.

18 февраля генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что поставка ЗРК не состоялась, так как по дороге судно, которое везло груз, попало в шторм, а Китай был вынужден уничтожить системы. Он также отметил, что в настоящее время производится замена уничтоженным ракетам.

КНР стала первым иностранным покупателем С-400 "Триумф". Всего Китай должен получить два полковых комплекта С-400, первый из которых стране передали в мае 2018 года.