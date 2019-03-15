Взрывы у границы с Россией: Украина испытает новые ракеты

Порошенко хочет провести испытания ракет около границ с Россией

Украина проведет испытания своего новейшего ракетного вооружения на территории Черниговской области, которая граничит с РФ и Белоруссией. Об этом заявил президент республики Петр Порошенко. По его словам, у страны появляются новые возможности по увеличению точности, расширению радиуса действия и мощности ракет для "ответа на агрессию". В Госдуме уже отметили, что накануне президентских выборов политик будет делать все более провокационные заявления.

Президент Украины Петр Порошенко анонсировал испытания новейшего украинского ракетного оружия в Черниговской области, которая граничит с Россией и Белоруссией. По словам политика, "очень важно, что эти испытания будут происходить на черниговской земле".

"Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и относительно мощности", - приводит слова Порошенко украинское информагентство "Укринформ".

Президент также затронул тему выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Порошенко уверен, что именно Россия нарушила положения договора, что и побудило Вашингтон принять подобное решение.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал заявление президента Украины. По мнению парламентария, Порошенко в преддверии выборов делает "все более жесткие заявления".

"Сейчас он придумал новое - испытание ракетных технологий. Но такие разговоры приведут только к тому, что его страна попадёт в изоляцию, в том числе и международную. Мне кажется, Петр Порошенко даже сам не понимает, что он делает", - сказал Калашников в беседе с RT.

Он считает, что подобные заявления делаются "в угоду двух недель". "31 марта все успокоится и Порошенко будет петь совсем другим голосом, останется он или не останется в президентском кресле", - заключил депутат.

6 марта Порошенко заявил о возможности создания на Украине мощных ракетных комплексов, которые способны поражать цели на значительном расстоянии. Глава государства отметил, что поскольку Москва якобы развалила систему контроля над вооружениями, Киев и его союзники вынуждены находить новые способы для обеспечения безопасности.

После развала ДРСМД Украина больше не намерена соблюдать какие-либо обязательства по развитию ракетных вооружений, подчеркнул Порошенко, отметив, что стране нужны высокоточные ракеты, способные поражать цели глубоко в тылу противника. СМИ предположили, что речь идет о ракетах, разработанных украинским КБ "Луч", о которых неоднократно заявляло киевское руководство.

"Россия де-факто разрушила Договор о ракетах средней и меньшей дальности, а США юридически вышли из него, мы тоже лишились определенных обязательств, которые соблюдали ранее. Нас больше не связывают никакие ограничения по дальности полета наших ракет", - заявил украинский президент.

Порошенко подчеркнул, что Киев не намерен "повторять ошибки Будапештского меморандума". Этот договор, подписанный 5 декабря 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на вступление Киева в договор о нераспространении ядерного оружия и отказ от советского ядерного оружия.

Говоря о решении США разорвать ДРСМД, Порошенко заявлял, что Киев относится к этому решению "с пониманием".

"Мы считаем это решение оправданным, отвечающим сегодняшнему состоянию с ситуацией с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом", - пояснял свою позицию глава государства.

В свою очередь, в Москве заявили, что выход США из ДРСМД разрушает систему глобальной безопасности. При этом российский президент Владимир Путин отметил, что несмотря на сложности в отношениях с рядом стран, Москва готова к тесному взаимодействию и доверительной работе в борьбе с международным терроризмом, который является угрозой для мирового сообщества.

Напомним, 4 марта Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. Решение стало ответом на выход США из соглашения. Вашингтон обвиняет Москву в нарушении договора в связи с наличием ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. При этом конкретных доказательств американская сторона не представила, тогда как РФ информировала иностранных коллег об испытаниях этой ракеты. В январе Минобороны России на брифинге для иностранных военных атташе продемонстрировало выше упомянутую ракету с пусковой установкой, раскрыв характеристики вооружения. Это, однако, не повлияло на позицию американских властей, снова обвинивших Москву во лжи.

Россия также обвиняет США в нарушении договора. Речь, в частности, идет о развернутых в Европе американских пусковых установках Мk-41, которые входят в глобальную систему противоракетной обороны Aegis Ashore.

Отдел "Армия"