"Бряцание оружием": зачем США база в Польше

США и Польша проведут переговоры о создании американской военной базы

США и Польша обсуждают возможность размещения постоянного американского контингента в стране. По словам и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер, на подготовку соответствующего соглашения понадобится от шести месяцев до года. Военные эксперты отмечают, что подобное решение Штатов нарушает обещание НАТО не размещать существенных боевых сил на территории новых стран-участниц альянса.

Вашингтон и Варшава ведут переговоры о создании американской военной базы в Польше, сообщает издание Defense One, ссылаясь на и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

13 марта заместитель министра обороны США Джон Руд обсудил данный план в Варшаве на встрече с официальными лицами. Подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года.

"Мы сделали, на наш взгляд, довольно серьезное предложение и уже на этой неделе работаем над техническими моментами. Мы надеемся, что после этой встречи у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы", - подчеркнула Уилбаргер.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов,комментируя ситуацию, отметил, что Польша является одним из проводников позиции Вашингтона в Европе.

По словам депутата, размещение американского контингента свидетельствует об оккупации США европейских стран. Таким образом Штаты контролируют Европу и проталкивают свои интересы.

"Где-то порядка 60 тыс. американских военнослужащих по сей день находятся в Западной Европе. Увеличение и бряцанье оружия в Европе существенно влияет на безопасность и не выстраивает нормальный диалог, когда мы говорим о безопасности в самой Европе. Американская сторона и их вассалы по псевдооборонительному блоку НАТО не отвечают, для чего они это делают. Ведь других блоков, против которых она может быть направлена, не существует.

Страна за страной европейские были втянуты в этот блок. Сейчас бряцание оружием происходит у границ РФ. Нас, конечно, это беспокоит. Участились полеты разведывательной авиации, участились заходы кораблей в морские зоны вблизи РФ. О какой стабильности может быть речь? Когда вопросы задаем об интересе США, говорят якобы о безопасности Европы. На самом деле они обеспокоены тем, чтобы своих вассалов по НАТО держать в узде, в том числе с размещением воинских контингентов в европейской части", - сказал Красов в беседе с НСН.

Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко считает, что решение Вашингтона создать военную базу в Польше полностью перечеркивает ранее заключенный основополагающий акт Россия - НАТО.

"Это нарушение основополагающего акта Россия-НАТО, в соответствии с которым на территории новых стран-участниц Альянс брал на себя обязательства не размещать существенных боевых сил. Появление американских дивизий и баз в Польше приведет к дальнейшей дестабилизации отношений между Европой и Российской Федерацией, повысит угрозы и риски военной безопасности для нашей страны, а также Белоруссии", - приводит слова эксперта ФАН.

Кроме того, подчеркнул Коротченко, Вашингтон может использовать соглашение с Варшавой как предлог для размещения собственных ракетных установок, что нарушает и без того находящийся на грани разрушения Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Россия не останется в стороне и сделает все возможное, чтобы не допустить развязывания крупномасштабного вооруженного конфликта.

"Это потребует ответных действий со стороны ВС РФ по парированию данных угроз.

Мы также не можем исключать, что на базе американских войск в Польше могут быть размещены и ударные системы оружия, в том числе ракеты средней и меньшей дальности, которые США могут установить, исходя из того что они вышли из ДРСМД", - резюмировал Коротченко.

Ранее Варшава обратилась к США с предложением разместить у себя на постоянной основе бронетанковую дивизию, а также заявила, что готова понести для этого расходы в размере $1,5-2 млрд. В связи с этим в Кремле заявили, что размещение военной базы США в Польше - суверенное решение Варшавы, однако оно повлечет неизбежные контрдействия с российской стороны. Как пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков приближение инфраструктуры НАТО к границам РФ не способствует стабильности в Европе.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тыс. американских военных. 9 февраля нынешнего года министерство обороны республики сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS. Кроме того, Госдеп США одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн. Республика также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

Елизавета Королева