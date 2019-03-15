Эксперт: США игнорируют попытки России выйти на диалог по СНВ-3

Безопасность государств-участников СНГ напрямую зависит от сотрудничества вооруженных сил стран Содружества. Об этом в четверг заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая на заседании комитета начальников штабов Вооруженных сил государств-участников СНГ. Он добавил, что только совместными усилиями можно противодействовать международному терроризму и другим военным угрозам.

Открывая заседание, Герасимов подчеркнул, что сейчас Вооруженные силы государств-участников СНГ активно расширяют взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества. Совместные мероприятия армий наших стран охватывают наиболее важные направления оперативной и боевой подготовки.

По словам начальника Генштаба, примеры такой работы уже видны. Страны СНГ создают совместную систему противовоздушной обороны, сотрудничают в применении беспилотной авиации, инженерного обеспечения войск, радиационной, химической и биологической защиты, а также проводят совместную подготовку квалифицированных кадров. Кроме того, идет активное развитие объединенных систем военного назначения, апробируются новые формы сотрудничества, на регулярной основе проходят совместные учения, а также мероприятия по военно-профессиональной подготовке. В ходе заседания также были рассмотрены вопросы подготовки военных кадров.

Герасимов подчеркнул, что самым важным в совместной работе является сохранение общего вектора и динамики развития отношений стран СНГ в военной сфере. Важным показателем этого развития является расширение и обновление всей линейки совместных мероприятий, что говорит о новых возможностях и перспективах.

В работе Комитета начальников штабов приняли участие делегации генеральных штабов вооруженных сил Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Наиболее резонансно же прозвучало заявление Валерия Герасимова по поводу действий американских партнеров. Начальник Генштаба обвинил США в начале демонтажа ракетно-ядерных договоренностей, что является вызовом суверенитету и безопасности стран СНГ. "События последнего времени свидетельствуют, что США с опорой на НАТО начали демонтаж стратегических ракетно-ядерных договоренностей. Не без внешнего воздействия в различных уголках планеты возникают очаги напряженности и региональной нестабильности. Международный терроризм при поддержке теневых спонсоров все еще остается глобальной угрозой мира", - заявил Герасимов.

В первую очередь, речь идет о продлении договора СНВ-3, действие которого заканчивается в 2021 году. Как рассказал "РГ" военный эксперт Виктор Мураховский, США пока игнорируют все попытки России выйти на диалог по продлению этого документа.

"Мы неоднократно предлагали начать совместную работу по обсуждению этого договора на уровне экспертных групп, однако с той стороны пока тишина", - отметил эксперт.

По его мнению, американцы вполне могут отказаться от продления СНВ-3, как обычно мотивировав это тем, что Россия в очередной раз нарушила какие-то договоренности. Мураховский предположил, что США заморозили все контакты по СНВ-3, в связи с тем, что сейчас активно ведут разработку системы молниеносного удара (Prompt Global Strike).

Эта система позволяет нанести удар обычным вооружением по любой точке планеты в течение нескольких десятков минут. Она подразумевает наличие трех составных частей - межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в неядерном оснащении, гиперзвуковых летательных аппаратов и кинетического оружия. Понятно, что с последними двумя пунктами у американцев пока неладится, поэтому основу Prompt Global Strike составляют МБР.

США уже намекали против каких стран в перспективе с их стороны может быть применен "мгновенный удар". Это Китай, Северная Корея, Иран, а также международный терроризм. Хотя Россия в этих списках не значится, эксперт убежден, что на нас этот "мгновенный удар" тоже распространяется. Наноситься удар в первую очередь будет по мобильным и стационарным пусковым установкам баллистических ракет и командным пунктам.

"Что касается варианта применения американцами неядерных МБР, то они сразу упираются в Договор СНВ, согласно которому считаются и носители ядерных боеголовок и сами ядерные заряды, если такое средство будет в обычном оснащении, оно также засчитывается в счет договора. Но по логике американцев, если ты вышел из СНВ, то считать уже никто ничего не будет", - сказал Мураховский.

К сожалению, пока можно признать только один факт, если СНВ-3 не будет подписан, отношения между Россией и США в ядерной сфере впервые не будут регулироваться и ограничиваться какими-либо соглашениями и это может привести к непредсказуемым последствиям.

Александр Степанов