Псковские десантники получили батальонный комплект новой техники

Крупная партия военной техники поступила в четверг по государственному оборонному заказу в гвардейское псковское соединение ВДВ, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

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Согласно сообщению пресс-службы, десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии в Пскове получил сразу батальонный комплект из 39-и боевых машин нового поколения, в который вошли 31 единица БМД-4М и восемь БТР-МДМ "Ракушка".

Торжественная церемония передачи техники прошла на территории полка под руководством заместителя командующего ВДВ по МТО генерал-майора Наримана Тимергазина, который сообщил, что техника поступила в рамках выполнения гособоронзаказа.

По словам замкомандующего в настоящее время в ВДВ поставлены и приняты на вооружение пять батальонных комплектов БМД-4М и БТР-МДМ. В течении этого года будет поставлено еще два, что позволит довести процент современных образцов вооружения и техники в войсках десанта до 68%.

Заместитель командующего ВДВ подчеркнул, что Воздушно-десантные войска и в дальнейшем будут играть значимую роль в системе военной безопасности России. Они должны быть готовы к решению новых многоплановых задач, существенно отличающихся от тех, которые стояли перед ними 10-15 лет назад.

Оснащение войск современной техникой и средствами управления способствует повышению боевых возможностей подразделений ВДВ и сокращению сроков приведения их в боевую готовность.