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15.03.2019
ТАСС

Фрегат "Адмирал Григорович" спущен на воду после ремонта

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Сторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту. Архивное фото
Сторожевой корабль Адмирал Григорович входит в Севастопольскую бухту. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мальгавко

Как сообщил источник ТАСС, в ближайшее время корабль вернется к несению боевой службы

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Плановый ремонт вооруженного ракетами "Калибр" фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович" завершился на Севастопольском морском заводе (Севморзавод), корабль спущен на воду в начале недели. Об этом сообщил в четверг ТАСС источник в военном ведомстве.

"Фрегат "Адмирал Григорович" в начале недели спустили на воду после завершения докового ремонта на Севморзаводе", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что "корабль ушел от причальной стенки предприятия, и в ближайшее время вернется к несению боевой службы".

Источник добавил, что корабль стоял в плановом ремонте с начала февраля.

Как сообщалось ранее, в ходе ремонта на "Адмирале Григоровиче" 3 марта погиб военнослужащий. Моряк получил несовместимые с жизнью травмы в результате падения с надстройки корабля.

 

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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Страны
Польша
Россия
Компании
Севморзавод
Проекты
1135 Буревестник
Калибр КР
ЧФ
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