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15.03.2019
Военное обозрение

Американский флот и его подрядчики беззащитны перед китайскими хакерами

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Американское издание Wall Street Journal (WSJ) опубликовало секретный отчет ВМС США, который рисует удручающую картину постоянных кибер-атак и утечки данных.

57-страничный внутренний отчет военно-морских сил Соединенных Штатов подчеркивает, что ВМС не удается справится с задачами, которые ставит перед ними кибервойна.

Обзор лег на стол министру ВМС Ричарду Спенсеру на прошлой неделе, прежде чем просочился в журнал и был опубликован во вторник. Он фиксирует ситуацию, в которой оказался флот и его подрядчики: постоянная "кибер-осада", атаки со всех сторон, включая активные действия китайских правительственных хакеров, стремящихся воспользоваться недостатками системы кибер-безопасности Америки чтобы добыть национальные секреты США.

По данным журнала, обзор подготовлен на базе исследований и интервью со старшими должностными лицами в администрации президента Дональда Дж. Трампа. Опасности подвергаются не только сама военно-морская служба, но и ее подрядчики и субподрядчики. Они, как заявлено, оказались беззащитны перед хакерами из КНР.

Источник изображения: Пресс-служба ВМС США

Документ, составление которого началось в октябре прошлого года, изучает целый ряд инцидентов, произошедших за последние 18 месяцев. Так, в целой серии атак, произошедших в январе и феврале 2018 года, китайские хакеры, состоящие на службе у Пекина, взломали компьютеры подрядчика ВМС и собрали конфиденциальные данные, касающиеся подводной войны. В частности, в руки злоумышленников попали планы создания и чертежи перспективной сверхзвуковой противокорабельной ракеты.

В итоговом отчете утверждается, что, хотя США были осведомлены о кибератаках со стороны иностранных хакеров, правительство, пытаясь отреагировать на большое количество нарушений, не смогло эффективно предупредить своих оборонных подрядчиков.

Журнал отмечает, что аудит также обвиняет руководство ВМС в неспособности прогнозирования того, что противник атакует оборонную промышленность.

Мы находимся в осаде. Люди думают, что это очень похоже на смертельный вирус — если мы ничего не сделаем, мы можем умереть

- сказал в отчете старший офицер флота.

В документе сообщается, что участие Китая в хакерских операциях повысило его военное мастерство, "тем самым изменив баланс мировой власти", добавил журнал.

Тем временем, Рунет столкнулся с самой масштабной кибератакой за последние месяцы. Под ударом оказались ресурсы "Яндекса" и многие российские СМИ. Из-за хакерской атаки отдельные ресурсы для миллионов пользователей оказались либо недоступными, либо доступными частично.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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Китай
Россия
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