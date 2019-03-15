НАТО требуются санитары

Грузию могут объявить частью Европы

Прием Грузии и Украины в НАТО представляет угрозу безопасности России, однако в Североатлантическом альянсе этот факт упорно отрицают. 6 февраля на пресс-конференции в штаб-квартире блока в Брюсселе после подписания протокола о вступлении Македонии генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что "двери остаются открытыми для Грузии, когда она выполнит все критерии для вступления. Сегодняшнее событие – это сильный сигнал для Грузии".

Генсек пообещал продолжить поддержку реформ и суверенитета страны. А говоря о возможных новых членах НАТО, подтвердил, что организация считает Украину важным партнером и будет помогать ей в процессе вступления в Североатлантический блок. Как известно, в декларации саммита НАТО 2008 года в Бухаресте было записано, что Грузия и Украина со временем станут членами альянса.

Жми, Мишико!

Европейская поездка госсекретаря США Майка Помпео сопровождалась напоминаниями о "русской угрозе". Москва хочет развалить НАТО, предупреждает он европейцев, приводя в пример Украину и Грузию: "На самом деле Россия всего лишь настроена на то, чтобы "обломать" НАТО, то есть не допустить вступления этих двух бывших советских республик в атлантический альянс". Попытаемся найти этому объяснение.

“ С немецкой точки зрения, вступление Польши и прибалтийских стран в НАТО отодвинуло российскую угрозу еще дальше на восток ”

Уместно вспомнить, как развивались события после Бухарестского саммита. Тогда Грузию пообещали принять в альянс после решения проблем с Абхазией и Южной Осетией, потерянными еще в 1992 году, сразу после распада СССР. Предпринятая в 2008-м попытка вернуть Южную Осетию нужна была Михаилу Саакашвили в том числе и для того, чтобы снять территориальный вопрос. Это подтвердил он сам после саммита, сказав: "Мы много раз говорили, что для нас все на десятом плане, давайте начнем решать вопрос территориальной целостности Грузии. На все я пойду, не раз я об этом говорил российскому руководству, только помогите решить этот вопрос. Кроме ухудшения, за последние четыре года в этом направлении ничего другого не происходило. Так что если бы у нас был выбор, мы с удовольствием сделали бы этот выбор". Саакашвили решил силой подготовить страну к вступлению в альянс, а спровоцировали его на такой шаг на Бухарестском саммите обещанием членства в блоке. Правда, в НАТО об этом стараются не вспоминать.

Еще одну причину агрессии Грузии назвал экс-посол США в Тбилиси Ричард Майлз. По его словам, на августовскую авантюру Михаила Саакашвили подтолкнуло успешное перевооружение армии. "Если бы он не купил наступательное оружие, самоходные артиллерийские установки, тяжелые бронемашины, штурмовики и другую технику, у него не возник бы соблазн втянуть грузинскую армию в боевые действия, – уверен дипломат. – Не знаю, на что надеялся Саакашвили, неужели он верил в успех или в то, что США открыто вмешаются в конфликт?".

Вы воюйте, мы посмотрим

Почему США тогда не оказали военную помощь Грузии, можно прочитать в книге "Нет чести выше" экс-госсекретаря США Кондолизы Райс. О первом заседании Совета национальной безопасности после начала войны в августе 2008 года она пишет: "Заседание проходило довольно бурно, раздавалось много горячих заявлений о России. На каком-то этапе вмешался советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Стив Хэдли, что бывает редко. "Я хочу задать вопрос, – сказал он в своей обычной сдержанной манере. – Мы готовы вступить в войну с Россией из-за Грузии?". В комнате повисла тишина, мы успокоились и завели более продуктивный разговор о мерах, которые могли бы предпринять". Можно не сомневаться, что такие точно слова Стив Хэдли произнес бы, стань Грузия членом НАТО. Да, статья 5 Североатлантического договора, по словам генсека блока, звучит как "один за всех и все за одного". Но она может быть приведена в действие лишь консенсусом всех 29 членов альянса, что абсолютно невероятно, и это должны знать претенденты на вступление в НАТО. В книге под названием "Долг: мемуары министра войны", вышедшей в свет в январе 2014 года, экс-министр обороны США Роберт Гейтс пишет: "Готовы ли были европейцы, не говоря уже об американцах, посылать своих сыновей и дочерей защищать Грузию или Украину? Вряд ли. Так что расширение НАТО было не тщательно продуманным военным обязательством, а политическим актом, который подрывал цели альянса и безответственно игнорировал то, что русские считали своими жизненно важными национальными интересами".

Киевский плацдарм

Вашингтону, главному идеологу присоединения Грузии к альянсу во времена президента Джорджа Буша-младшего, следовало сделать правильные выводы из описанной ситуации. Однако и сегодня в этом вопросе, только еще и в отношении Украины, почти ничего не изменилось. Помимо словесного призыва генсека к решению территориальных проблем для вступления в НАТО, западные партнеры всячески подталкивают Киев военными, финансовыми и дипломатическими методами к их решению силовым способом. В НАТО ведь не могли не знать, что в соответствии с конституцией Украина являлась внеблоковым государством. Однако альянс подталкивал ее к вступлению на том же Бухарестском саммите. Уж больно выгодное геостратегическое положение она занимает по отношению к России. Поэтому принятое Верховной радой 23 декабря 2014 года решение об отмене внеблокового статуса было прокомментировано руководством НАТО немедленно, что весьма симптоматично. Как заявил Йенс Столтенберг в интервью норвежскому телеканалу NRK, прежде чем подавать заявку на вступление в НАТО, Украине необходимо провести серьезные реформы, обуздать коррупцию и повысить эффективность государственного аппарата. По мнению Столтенберга, подготовительный процесс займет не менее шести лет. Сам альянс, по его словам, не намерен проявлять инициативу. Также Столтенберг напомнил, что обязательным условием для вступления Украины в НАТО является решение территориальных проблем. Надо полагать, он имел в виду Крым и юго-восток страны. То есть по аналогии с агрессией Грузии в Южной Осетии альянс подталкивает Киев к силовому решению территориальных проблем. Украина изменила конституцию страны ради вступления в ЕС и НАТО. Верховная рада утвердила соответствующие поправки. В новом документе отмечается "выбор Украины и ее место как члена европейской семьи", а также интеграция страны в НАТО. "В 2023 году мы подадим заявку на вступление в ЕС, получим и начнем выполнять план действий по членству в НАТО", – говорит в предвыборной программе Петр Порошенко.

Почему альянс так упорно движется на восток, к границам России? Истинная цель расширения, о которой редко кто говорит, поскольку она не соответствует стратегической концепции альянса, была изложена в начале июня 2012-го во французском Atlantico в статье "Европа потеряла связь с Россией", посвященной саммиту ЕС – РФ. Издание пишет: "С немецкой точки зрения, вступление Польши и балтийских стран в НАТО отодвинуло еще дальше на восток возможное возвращение российской угрозы, что открывает перед ее оборонной политикой широкое пространство для маневра". Это главная цель расширения альянса, которую преследовали "старые" члены НАТО, создавая современный "санитарный кордон" для России из новобранцев альянса для безопасности и стабильности своих стран. Украина в этом смысле оказалась грандиозным подарком для НАТО, поскольку дает значительные геостратегические преимущества. Во-первых, отодвигает еще дальше на восток "российскую угрозу". Во-вторых, от границ Украины до Москвы менее 500 километров – стратегические объекты оказываются в пределах досягаемости многих средств поражения. Так близко НАТО еще не приближалось к сердцу России. Тем не менее генсек альянса заявил, что расширение на восток не должно расцениваться как провокация против Москвы. Однако если "старые" члены НАТО, возможно, не разместят РСМД, то Грузия и Украина согласятся.

Демократия без границ

К чему может привести расширение НАТО, показывает исторический факт, о котором на Западе тоже стараются не вспоминать. Как известно, свою главную задачу НАТО реализует на основе статьи 51 Устава ООН, гласящей, что каждое государство имеет право на индивидуальную или коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на него. Порядок осуществления этого права определяет статья 52, в которой предусматривается возможность существования для этих целей только региональных соглашений или органов для разрешения таких вопросов, относящихся к поддержанию международного мира и безопасности, которые являются подходящими для региональных действий. Таким образом, статья 52 Устава ООН исключает возможность создания глобального союза, поскольку понятие "регион" обозначает обширный район, соответствующий нескольким странам, объединенным экономико-географическими и другими особенностями. Вот почему в Североатлантическом договоре определено, что регион включает Европу, северную часть Атлантического океана и Северную Америку, а в статье 10 установлено, что членами альянса в будущем могут быть только европейские государства, тем самым и было соблюдено требование статьи 52 Устава ООН. Такое территориальное ограничение продиктовано печальным опытом Второй мировой войны, когда существовал глобальный военный союз нацистской Германии и милитаристской Японии. Поэтому державы-победительницы позаботились о том, чтобы Устав ООН не позволял создание подобного военно-политического блока. Однако на практике реальная деятельность НАТО не всегда совпадает с требованиями даже собственных документов. Как известно, в НАТО в 1952 году пренебрегли статьей 10 собственного договора, а также статьей 52 Устава ООН и приняли в альянс Турцию, которая большей частью расположена в Азии. В связи с этим в статью 6 Североатлантического договора было внесено дополнение, убедительно подчеркивающее этот факт: "В целях статьи 5 считается, что вооруженное нападение на одну или несколько договаривающихся сторон включает в себя вооруженное нападение на территорию любой из договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, территорию Турции". В те годы в самом разгаре была холодная война, поэтому окружение СССР с южного направления имело стратегическое значение для НАТО. В итоге это вылилось в размещение на территории Турции американских ракет с подлетным временем порядка десяти минут до Москвы и основных промышленных объектов в европейской части Советского Союза, что создало ситуацию "пистолет у виска". В ответ СССР разместил аналогичные ракеты на Кубе, в результате чего в 1962 году разразился Карибский кризис.

В настоящее время такая же картина наблюдается с предполагаемым принятием в НАТО Грузии. Страна расположена в Юго-Западной Азии. Таким образом, прием Грузии в НАТО будет означать нарушение статьи 10 Североатлантического договора, а самое главное – Устава ООН. Поэтому непонятно, как Грузия сможет соответствовать требуемым критериям. Или генсек альянса как большой любитель международного права толком не прочитал Североатлантический договор.

Уже стало догмой постоянное утверждение в натовских кругах, что расширение НАТО автоматически означает и расширение демократического пространства в Европе. Между тем один из принципов демократического политического режима гласит: разрешено все, кроме того, что запрещено законом. Возникает вопрос: как можно расширить демократическое пространство в Европе, нарушая международные правовые акты. Турецкое издание Cumhuriyet в статье "Тяжелые последствия членства в НАТО" пишет: "Альянс нельзя рассматривать сугубо как организацию в сфере обороны и безопасности, как полагают некоторые. НАТО – политическая, идеологическая организация, выходящая за рамки военного измерения. Это аппарат давления, наступления, оккупации американского империализма. Разрушительные последствия членства в НАТО так глубоки, что некоторые доходят даже до того, что не глядя на государственный потенциал, военную мощь Турции и Греции, говорят: "От греческой агрессии Турцию защищает НАТО". Или, совершенно не думая о характере отношений США с Израилем, утверждают: "Если Турция выйдет из НАТО, то Израиль станет членом НАТО", как будто для того, чтобы США защищали Израиль, тому необходимо вступить в НАТО. Мораль: леность и инертность, созданные членством в НАТО, очень серьезны, потеря индивидуальности и курса, вызванная отрывом от завещанной Ататюрком традиции полной независимости, крайне опасны". Весьма полезная информация для грузинских и украинских политиков, мечтающих о членстве их стран в альянсе.

Иван Малевич, кандидат военных наук, полковник в отставке

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года