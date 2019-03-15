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15.03.2019
Интерфакс-АВН

АО "ГЛОНАСС" и Солнечногорск будут совместно внедрять на территории округа спутниковые навигационные технологии

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Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К
Макет российского космического аппарата серии Глонасс-К.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Москва. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Администрация подмосковного Солнечногорска и АО "ГЛОНАСС" подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее формирование инновационной информационно-навигационной среды в округе, сообщает пресс-служба компании.

"В этом году мы задаем новый вектор развития городского округа. Почетно, что Солнечногорье стало пилотным проектом российской глобальной навигационной спутниковой системы. С помощью современных технологий АО "ГЛОНАСС", безусловно уверен, повысим эффективность и нацелены совершить прорыв сразу в нескольких отраслях деятельности", - сказал глава городского округа Владимир Слепцов, слова которого приводятся в поступившем в "Интерфакс" в четверг сообщении пресс-службы.

Он отметил, что реализация данного соглашения "позволит развивать округ, делать его лучше и привлекательнее не только для жителей, но также и для потенциальных инвесторов".

По информации пресс-службы, технологии АО "ГЛОНАСС" позволят решить вопросы местного значения в отраслях "оцифровки" земель муниципального образования, муниципального имущества, архитектуры и градостроительства, а также транспорта и жилищно-коммунального хозяйства.

В сообщении приводятся слова генерального директора АО "ГЛОНАСС" Игоря Милашевского, который в свою очередь отметил, что инвестируя в проекты Солнечногорья, компания ставит для себя целью создание высокотехнологичных, инновационных продуктов и решений.

"С одной стороны, они будут актуальны для социально-экономического развития этого выдающегося округа, с другой, переносимыми в другие регионы, масштабируемыми, а также позволят решать не только задачи импортозамещения, но будут пригодны и интересны для экспорта", - сказал И.Милашевский.

Он отметил, что кроме того, использование спутниковых навигационных технологий, продуктов и услуг АО "ГЛОНАСС" позволит существенно повысить социально-экономическое развитие муниципалитета.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Проекты
ГЛОНАСС
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