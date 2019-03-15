Флот и самолеты ТФ провели учения в Японском море
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Большой десантный корабль "Ослябя" провел в Японском море стрельбы по береговым, воздушным и морским целям, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота РФ.
"В районе полигона на острове Желтухина корабль нанес удар по сложным мишенным позициям на берегу, которые имитировали долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника", - говорится в сообщении флота.
В морском полигоне в обеспечении противолодочных самолётов Ил-38 и Ту-142 корабль отразил атаку средств воздушного нападения условного противника и провел артиллерийскую стрельбу по воздушной цели, - сказали в пресс-службе ТФ.
Военные сообщили, что корабль также провел артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту и макету плавающей мины.
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