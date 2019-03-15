В НАТО заявили, что не имеют конкретной позиции по "Северному потоку 2"

Североатлантический блок не имеет общей позиции по проекту "Северный поток-2", поскольку мнения союзников в этом вопросе разнятся, передает ТАСС заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

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Альянс не имеет позиции по "Северному потоку-2". Как я уже сказал ранее, союзники придерживаются разных взглядов по этому вопросу

– сказал Столтенберг на пресс-конференции.

Ранее Европарламент одобрил по докладу "О политических отношениях между Евросоюзом и Россией". В ней говорится, что строительство газопровода следует свернуть, а Россию больше не признавать стратегическим партнером ЕС.

Между тем, Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта) рассматривает возможность выделить последние 50 км газопровода на немецкой территории в отдельную компанию.

По данным газеты Financial Times, в распоряжении новой компании окажется небольшая подводная часть трубопровода в территориальных водах ФРГ. На эту часть трубы будут распространяться правила ЕС, а на остальную часть (около 1,2 тыс. км) – нет.

Издание отмечает по этому поводу, что такая структура, если она будет создана, существенно подорвет решение ЕС, согласно которому энергетическими правилами сообщества должен регулироваться весь проект.

Если эти правила будут касаться только части "Северного потока-2", то их воздействие на экономику всего проекта будет ограниченным

– говорится в статье.

Напомним, в феврале Совет ЕС, Еврокомиссия и Европарламент одобрили поправки к Газовой директиве ЕС. В частности, в них говорится о том, что морские участки газопроводов, идущих в ЕС, должны подчиняться тем же правилам, что и наземные. Эти правила, например, устанавливают, что одна и та же компания не может одновременно владеть трубопроводом и добывать для него газ, кроме того, предусматривается возможность прокачки газа третьими сторонами.