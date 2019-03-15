Войти
15.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Песков назвал планы США испытать ракеты логическим продолжением позиции по ДРСМД

540
0
0
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал планы США испытать ракеты, запрещенные ДРСМД, "логическим продолжением" позиции Вашингтона.

"Мы (Россия) категорически не согласны с какими-либо упреками в наш адрес о том, что мы не хранили верность этому документу (Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности). Наоборот, весьма аргументировано и с доказательствами мы демонстрировали всем, что именно США стали источником слома этого документа, фактически пойдя на нарушения", – сказал Песков.

Он констатировал, что США применяли системы, которые "де-факто шли в нарушение с основными положениями" ДРСМД, передает ТАСС.

"Именно США, а не Россия нарушали положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИР (научно- исследовательских работах) по этим ракетам", – отметил Песков.

По его мнению, "естественно, реализация НИР без испытаний зачастую бывает невозможна". "Поэтому это (планы по испытанию ракет) логическое продолжение ситуации", – уверен пресс-секретарь российского лидера.

Ранее стало известно, что на август Пентагоном запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. км, которая может быть развернута в течение 18 месяцев. А в ноябре США намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 тыс. до 4 тыс. км, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее чем через пять лет. Эксперт в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил планы США испытать запрещенные ракеты.

Тем временем в Госдепе заявили о начале изучения возможности создания нарушающих ДРСМД ракет. При этом еще в начале февраля Минобороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.

В начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Президент также одобрил предложения Минобороны по "приземлению" морских крылатых ракет "Калибр" и созданию гиперзвуковых ракет средней дальности. Решение о выходе страны из ДРСМД вступает в силу через полгода после объявления о подобных действиях.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
ГЗЛА
Калибр КР
РСМД
Похожие новости
01.03.2019
Дальнобойные "Кинжалы"
06.02.2019
Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил
04.02.2019
Шойгу рассказал о планах России после приостановки ДРСМД
08.10.2018
Российское "калибростроение". Как ВМФ России положил конец гегемонии "Томагавка"
31.01.2018
"Арматы", "Сарматы" и "Цирконы": каковы приоритеты госпрограммы вооружения до 2027 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"