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15.03.2019
Известия.ru

В Госдуме связали крушения Boeing 737 MAX с возросшей конкуренцией

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Joshua Roberts

К двум авариям самолетов Boeing 737 MAX в течение короткого промежутка времени могла привести усилившаяся конкуренция за внешние рынки, которая заставила компанию сократить программу летных испытаний. Такое мнение в беседе с "Известиями" высказал председатель комиссии Госдумы по ОПК Владимир Гутенев.

В октябре 2018 года разбился MAX 8 индонезийской Lion Air, погибли все 189 человек, находившиеся на борту. 10 марта упал самолет такой же модели, принадлежавший эфиопским авиалиниям. Жертвами стали 157 человек. После последнего ЧП полеты самолетов этого типа запретили во многих странах мира, включая Россию и государства Евросоюза.

"Можно предположить, что конкуренция за внешние рынки заставила их (Boeing. — Ред.) сократить программу (летных испытаний. — Ред.) или было принято решение не полностью ее выполнять. На мой взгляд, это системные вопросы", — сказал Гутенев.

По его словам, судя по опубликованным переговорам пилотов, можно предположить, что к катастрофам привели или технические проблемы, или проблемы, связанные с программным обеспечением.

Обычно они возникают еще на этапе летных испытаний, когда самолеты тестируют в различных режимах, как в критических, так и закритических — поскольку безопасность пассажиров является безусловным приоритетом, отметил депутат.

"Несколько настораживает факт, что не Boeing инициировал приостановку полетов, хотя ответственность за судьбы пассажиров и за имидж компании, наверное, должна была заставить их сделать этот шаг не под косвенным давлением в первую очередь европейских авиакомпаний и ряда европейских стран, которые приняли такое решение, а самим обозначить существующую проблему", — подчеркнул парламентарий.

В то же время он выразил надежду, что такая крупная и уважаемая мировая компания, как Boeing, преодолеет кризис, проведя необходимые расследования и скорректировав в случае необходимости программное обеспечение.

На данный момент приостановлена эксплуатация 247 самолетов Boeing 737 MAX из 371 существующих. Производитель запрет на полеты поддержал, однако продолжает настаивать на безопасности этих лайнеров.

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Индонезия
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Эфиопия
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Boeing-737
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Гутенёв Владимир
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