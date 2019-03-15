Спецназ в Новороссийске освободил "захваченное террористами" судно

В Новороссийске в ходе исследовательского командно-штабного учения "Лагуна-2019" пограничники Краснодарского края и Республики Крым уничтожили "террористов" и освободили "заложников". Об этом в четверг сообщили в пограничном управлении УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

По легенде, правоохранителям сообщили о вооруженной группе, которая захватила российское судно в 15 милях от берегов Турции. Преступники выдвинули требования: освободить из тюрем пособников и предоставить им самолет, а также начать вывод войск из Сирии. С поставленной в рамках учений задачей спецназ справился, нейтрализовав условных противников и освободив заложников.

Помимо сотрудников пограничных управлений двух регионов в мероприятии приняли участие новороссийские полицейские, спасатели и сотрудники Росморпорта.

Ольга Максимова (Краснодарский край)