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15.03.2019
Российская газета

Спецназ в Новороссийске освободил "захваченное террористами" судно

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Источник изображения: Макс Ветров/РИА Новости

В Новороссийске в ходе исследовательского командно-штабного учения "Лагуна-2019" пограничники Краснодарского края и Республики Крым уничтожили "террористов" и освободили "заложников". Об этом в четверг сообщили в пограничном управлении УФСБ РФ по Краснодарскому краю.

По легенде, правоохранителям сообщили о вооруженной группе, которая захватила российское судно в 15 милях от берегов Турции. Преступники выдвинули требования: освободить из тюрем пособников и предоставить им самолет, а также начать вывод войск из Сирии. С поставленной в рамках учений задачей спецназ справился, нейтрализовав условных противников и освободив заложников.

Помимо сотрудников пограничных управлений двух регионов в мероприятии приняли участие новороссийские полицейские, спасатели и сотрудники Росморпорта.


Ольга Максимова (Краснодарский край)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Турция
Проекты
Военные учения
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