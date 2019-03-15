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15.03.2019
Российская газета

Разработчики раскрыли некоторые секреты создания Су-57

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Источник изображения: Сергей Бобылев/ ТАСС

В Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) раскрыли некоторые секреты разработки новейшего истребителя Су-57. Специалисты провели большую работу, всего было создано 28 вариантов компановки нового боевого самолета, общее число испытаний превысило 32 тысячи.

Как сообщает пресс-служба ЦАГИ, совместную работу с ОКБ Сухого над новым самолетом начали еще в 1999 году. Была поставлена задача - разработать авиационный комплекс с функциями истребителя, перехватчика и ударного самолета.

Высокая боевая эффективность ПАК ФА, а именно так сначала назывался Су-57, должна была обеспечиваться уникальными техническими решениями в области аэродинамической компоновки, устойчивости и управляемости, силовой установки, радиолокационной и инфракрасной заметности, бортового радиоэлектронного оборудования и вооружения.

Ученые ЦАГИ вместе с сотрудниками ОКБ Сухого создали аэродинамический облик самолета, который отвечал всем требованиям истребителя пятого поколения. Так и появился уникальный регулируемый малозаметный воздухозаборник, который обеспечивает устойчивую работу двигателя на всех режимах полета.

После первого полета опытного экземпляра разработчики еще девять лет уточняли аэродинамические характеристики, сопоставляли их с результатами летных испытаний. На вооружение новые самолеты должны поступить уже в 2019 году.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
ПАК ФА
Компании
ЦАГИ
Проекты
Истребитель 5 поколения
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