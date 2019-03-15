Боевой трансформер: как превратить БТР или БМП в самоходный миномет

Благодаря разработкам конструкторов давно известная и освоенная техника может получить неожиданные способности.

В твиттер-аккаунте Caesar, специализирующемся на редких и экспериментальных разработках, представлено интересное изобретение, позволяющее трансформировать различные образцы в самоходные установки.

В качестве вооружения выбраны 82-мм минометы 2Б24 и 2Б14-1. Как сообщается, достоинствами унифицированного комплекта, который крепится к корме бронемашины, является то, что он уменьшает нагрузку на шасси при стрельбе и не влияет на объем десантного отделения.

Угол вертикального наведения - 45-85 градусов. Углы горизонтального наведения - до 160 градусов.

Дальность стрельбы миномета 2Б24 достигает 6000 м. Максимальная скорострельность - не менее 20 выстрелов в минуту.

Унифицированный комплект предлагался к установке на знаменитый "поплавок" - бронетранспортер БТР-50ПК. Они и сейчас служат в армиях многих стран. Также его можно поставить на бронеавтомобиль ГАЗ-39371 "Водник" и боевую машину пехоты БМП-2.

Судя по фото, вариант на шасси легкого бронированного транспортера МТ-ЛБ был реально воплощен в металле.

В настоящее время в России продолжаются работы по оснащению бронетехники минометным вооружением.

Можно вспомнить созданный на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" 82-мм самоходный миномет 2С41 "Дрок", а также СБМ ВПК - 233136 "Тигр", который вооружили 120-мм минометом 2С12 "Сани".

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев