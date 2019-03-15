Новая стратегия развития украинского флота рассчитана до 2035 года

Военно-морские силы Украины опубликовали подкорректированную военно-морскую стратегию развития военного флота до 2035 года. Как сообщает портал Navy Recognition, стратегия направлена на повышение безопасности на море в связи с событиями, которые произошли в Черном и Азовском морях в 2018 году.

Источник изображения: Минобороны Украины

Издание пишет, что представленная в ноябре 2018 года и опубликованная в январе 2019 года военно-морская стратегия Украины говорит о том, что командование ВМСУ внимательно отнеслось к произошедшим с участием России событиям в Азовском и Черном морях. По утверждению портала, на украинском флоте имеют всестороннее представление о том, что необходимо сделать для защиты интересов страны в акватории данных морей. Представленные в стратегии этапы, по мнению издания, в совокупности позволят Украине влиять в дальнейшем на ситуацию в Черном и Азовском морях.

В целом стратегия повторяет уже ранее опубликованные в 2018 году сведения, разбита на три этапа, которые необходимо реализовать до 2035 года.

1. Первая стадия, рассчитанная на исполнение в 2019–2025 годах включает в себя действия, направленные на защиту интересов Украины в прибрежной зоне (до 40 морских миль от берега). За этот период Военно-морские силы Украины должны внедрить систему разведки морского пространства, способную быстро обнаруживать угрозы и позволяющую увеличить скорость реагирования на них. К концу первого этапа планируется приобретение противокорабельных ракетных систем.

2. Вторая стадия, включающая в себя года с 2025 по 2030 направлена на создание ВМСУ условий, позволяющих украинским кораблям действовать в исключительной экономической зоне (до 200 морских миль). С этой целью будет создана система мониторинга надводной поверхности, а также подводного и воздушного пространства, работающая на определенной дистанции. Особое внимание будет уделено созданию "москитного флота" - небольшим малотоннажным катерам (до пятисот или шестисот тонн), которые смогут нанести удар по вражеским целям с помощью высокоточных крылатых ракет.

3. Третья стадия, затрагивающая 2030–2035 года должна обеспечить участие украинского флота в операциях НАТО по поддержанию безопасности во всех частях мирового океана. К этому времени корабли военно-морских сил Украины должны получить возможность поражать как надводные, так и наземные цели. В ВМСУ должны появиться первые многоцелевые корветы.

Американский журнал The National Interest прокомментировал украинскую стратегию развития, назвав ее сильные и слабые стороны. Из сильных американскому журналу очень понравилась составленная структура документа. Документ соответствует лучшим образцам документов в этой области. Также к сильным сторонам стратегии журнал отнес: всеобъемлющий подход к морской безопасности, т.е командование ВМСУ имеет полное представление о том, что необходимо сделать; основательный анализ финансовой стороны; курс на интеграцию с НАТО.

К слабым сторонам стратегии NI отнес: вопрос финансирования. т.е. не понятно, где при слабом финансировании армии и флота, а также огромных суммах внешнего долга, командование возьмет необходимые суммы на проведение реформ; противоречия в формулировании приоритетов в стратегии, т.е. в некоторых разделах стратегии имеются расхождения и непонятные моменты; слабость украинского флота, т.е. даже реализовав первый и второй этап, он все равно не сможет противостоять российскому флоту в случае "агрессии России".

Ранее сообщалось, что морская стратегия Украины разрабатывалась в течении всего 2018 года с привлечением специалистов из Соединенных Штатов, Великобритании, Швеции и Турции. В ее разработке учитывался опыт применения военно-морских сил стран-участниц НАТО в боевых действиях и других операциях на море.