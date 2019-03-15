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15.03.2019
ЦАМТО

Более 200 операторов беспилотников ЦВО пройдут переобучение до конца года

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БЛА "Элерон-3СВ"
БПЛА "Элерон-3СВ".
Источник изображения: http://tass.ru/

ЦАМТО, 14 марта. Более 200 специалистов Центрального военного округа (ЦВО) пройдут до конца года переобучение на современные комплексы с БЛА "Элерон", "Тахион" и "Орлан-10".

Переподготовка проводится в Государственном центре беспилотной авиации Минобороны России в подмосковной Коломне.

Переобучение военнослужащих, продолжительность которого составляет от 3 до 6 месяцев в зависимости от типа БЛА, включает в себя, помимо теории, работу на учебно-тренировочном комплексе. Тренажер позволяет проводить подготовку расчетов в виртуальной информационной среде без проведения реальных полетов. По завершении переподготовки специалисты БЛА проведут реальные полеты в составе экипажей.

Первые 80 специалистов уже приступили к обучению, которое завершится 1 июня, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Права на данный материал принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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