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15.03.2019
Известия.ru

Песков отверг обвинения в "неверности Москвы" ДРСМД

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В Москве категорически не согласны с утверждениями, что Россия "не хранила верность" Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом в четверг, 14 марта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия аргументировано демонстрировала всем, что именно Вашингтон "сломал" этот документ, фактически нарушив его, подчеркнул представитель Кремля.

"Именно США, а не Россия, нарушали положение договора о ракетах средней и меньшей дальности. Именно США заранее включили в проект бюджета пункт о НИРах (научно-исследовательских работах. — Ред.) по этим ракетам. Поэтому, естественно, реализация НИРов без испытаний зачастую бывает невозможна, поэтому это логическое продолжение той ситуации", — приводит слова Пескова ТАСС.

Ранее в четверг стало известно, что в августе 2019 года Пентагон проведет испытания крылатой ракеты типа, который ранее был запрещен ДРСМД.

2 февраля Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за российской ракеты 9М729 Минобороны России опровергло обвинения, продемонстрировав ракету на брифинге для иностранных военных атташе в январе. Однако представители США и многих западных стран не пришли на мероприятие.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения условий ДРСМД. При этом в Москве неоднократно отмечали готовность к новым инициативам по контролю над вооружениями, если они будут разработаны с учетом интересов всех участников.

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Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
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